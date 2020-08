Sok eső, felhőszakadás és zivatar jön – Csaknem az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki

A főváros vezetése szerint az állami Közbeszerzési Hatóság úgy módosíttatja az átkelő felújítására kiírt közbeszerzést, hogy azzal szűkíti a versenyt.

A Közbeszerzési Hatóság tartalmi hibákra hivatkozva visszadobta a Lánchíd felújítására vonatkozó, másfél hete benyújtott tenderkiírást, annak módosítására kötelezte a projektfelelős Budapesti Közlekedési Központot (BKK). A hatóság azt kifogásolta, hogy a BKK túl nagy, 10 éves referencia időszakot adott a jelentkezőknek, ezért előírta ennek 8 évre csökkentését. Ez korántsem lényegtelen változtatás. Az elmúlt nyolc évben ugyanis nem építettek és nem is újítottak fel Budapesten hidat. A Szabadság híd felújításával 2009-ben végeztek, a Margit híd rekonstrukciója pedig 2011-ben fejeződött be. – Az elmúlt nyolc évben csak NER-közeli kivitelezők építettek, illetve újítottak fel hidat – mutatott rá Tüttő Kata, városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. Érdekes, hogy a Közbeszerzési Hatóság döntése nyomán leginkább az A-Híd Építő Zrt. került nehéz helyzetbe, amely részt vett a Margit híd felújításában, és a legolcsóbb ajánlatot adta az előző, végül eredménytelennek nyilvánított Lánchíd-felújítási tenderen. Kigolyózása azért is meglepő lenne, mert cégcsoport jelenleg is együtt dolgozik a Komáromi hídon Mészáros Lőrinc egyik cégével.

A BKK igazgatósága kedden rendkívüli sürgősséggel tárgyalta a Közbeszerzési Hatóság észrevételeit. – Mivel a hatóság jóváhagyása nélkül nem írható ki közbeszerzési pályázat, nem volt mozgástere a testületnek, így nagy szomorúsággal a kért módosítás átvezetése mellett döntött – mondta lapunknak Draskovics Tibor, a közlekedési központ igazgatóságának elnöke. Mint mondta, „a nagy szomorúság” oka az: így nem biztosítható a cégnek az a szándéka, hogy növeljék a versenyt a pályázók között. A városvezetés épp azért adott ilyen széles, 10 éves referencia időszakot, hogy azok a cégek is pályázhassanak, amelyek rendelkeznek némi tapasztalattal a fővárosi hídfelújítás terén. A hatóság kötelezően előírt módosítása révén azonban már a kiírás megjelenése előtt tudható, hogy a Lánchíd rekonstrukciójára vállalkozó majdani győztes nem rendelkezik semmiféle ilyen irányú tapasztalattal. Márpedig egy budapesti történelmi híd felújítása sok mindenben eltér egy vidéki átkelő javításától – magyarázta a Népszavának Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes. A hosszabb referencia időszak szinte bizonyosan bővítette volna a pályázók körét. Mint emlékezetes, az előző, még a Váralagút és a kapcsolódó közterek felújításával együtt tavaly kiírt kivitelezői tenderre összesen 8 ajánlat érkezett, amelyből négy vonatkozott a Lánchíd és a Széchenyi István tér rekonstrukciójára. A DÖMPER Kft. csaknem 28 milliárdért, a Strabag Mély- és Magasépítő Kft. 27,2 milliárdért, a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. majdnem 26 milliárdért míg a legolcsóbb ajánlatot tevő A-Híd Építő Zrt. 24,6 milliárdért vállalta volna a munkát. A Váralagút felújítását 10-11 milliárdért végezték volna el a cégek, így összesen legkevesebb 35 milliárdra kerekedett az összeg, miközben a fővárosnak az Orbán-kormány által ígért 6 milliárddal együtt sincs több erre 24 milliárdnál. A tendert így végül a Karácsony Gergely vezetésével felálló új Fővárosi Közgyűlés eredménytelennek nyilvánította. Az új tender dokumentációja július közepére állt össze az egyre élesedő kormány-főváros háborúban. Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi fideszes polgármestere, a BKK Igazgatóságának tagja előre jelezte, hogy a tender sérti a közbeszerzési jogszabályokat. S lám a Közbeszerzési Hatóság be is teljesítette a jóslatot és visszadobta a tendert. „A politikai viszonyok ismeretében az lett volna a nagyobb meglepetés, ha a kormányzati hatóság jóváhagyta volna a kiírást” – jegyezte meg Karácsony Gergely főpolgármester tegnapi Facebook-posztjában, és egyúttal azt is jelezte, a referenciaidő rövidítése a pályázók körét is szűkíti. „Lehetnek ugyanis olyanok, akik ebből (…) azt a következtetést vonják le, hogy egyeseknek a Lánchíd felújításánál fontosabbak a Lánchíd felújítói. Vagyis hogy melyik cég kapja a megbízást”- tette hozzá. Tüttő Kata szerint ráadásul a NER-közeli cégek, a „kötélbarátok és szotyicimborák” többnyire igen furcsán árazzák be a munkájukat. A főpolgármester-helyettes – mint mondta – mindeddig abban bízott, hogy a Lánchíd-rekonstrukció sorsa nem egy kisvasút végállomásán dől majd el. Most már kevésbé derűlátó. Az is elgondolkodtató szerinte, hogy a kabinet lassan fél éve képtelen módosítani a projekt támogatásáról szóló kormányhatározatot. Talán arra várnak – jegyezte meg -, hogy eldőljön, ki nyeri a munkát és ha nem a megfelelő társaság, akkor a főváros búcsút inthet ennek a pénznek is.