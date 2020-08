Ismét kitört a Sinabung vulkán Indonéziában, több falura vastag hamuréteg szállt

Lenni vagy nem lenni? Váratlanul ez a kérdés merült fel a szélsőjobboldali szabadságpárt volt elnökével, Heinz-Christian Strachéval szemben.

Az FPÖ 14 évig regnáló elnökét 2019-ben kizárták pártjából, de nem adta fel politikai karrierjét. Új tömörülés élére állt, amely a Team HC Strache nevet kapta, s a visszatérést az októberi bécsi parlamenti választásokon tervezi. Meg is van az az FPÖ-ből kilépett három képviselő, akik révén az új tömörülés már be is került a bécsi önkormányzatba, de újonnan létrejött kis pártként is meg kell méretnie magát, azaz listát kell állítania és szavazatokat gyűjtenie. Pillanatnyilag azonban nem is ez okoz gondot a Teamnek, hanem egy 2012-ben alakult minipárt, a Wandel (Változás) antikapitalista, baloldali tömörülés. Ennek a politikai erőnek csípi a szemét, hogy a politikai életről lemondani képtelen, az Ibiza-videók tavaly közzétett botrányában erkölcsileg megsemmisült Strache bécsinek mondja magát, hiszen kizárólag az indulhat az őszi választáson, aki állandó fővárosi lakcímmel rendelkezik, s a Bécset tekinti élete legfőbb színterének. Az FPÖ volt elnöke azonban családjával együtt Klosterneuburgban, egy Duna menti kisvárosban lakik ifjú feleségével, Philippával és másfél éves kisfiával. És persze a kutyával. Még alkancellárként költözött oda, s akkori pártja havi 2500 euróval járult hozzá a pazar villa fenntartásához. Mai magyarázata szerint reprezentatív megnyilvánulásaihoz volt szüksége az elegáns épületre, ahol ő egyébként csak a hétvégéken tartózkodik. Fontosabb élettere Bécs harmadik kerülete. Ott született, ott járt óvodába, iskolába, ott kezdett fogtechnikusként dolgozni, s indította el politikai tevékenységét. Abban az 50 négyzetméteres lakásban, ahol édesanyjával élt. Strache közismert életrajza szerint a mama egyedül nevelte fel, miután apja elhagyta a családot. Ez év márciusában az édesanyja a romló egészségi állapota miatt egy idősek otthonába költözött, azóta fia nevére íratták át a lakást. A férfit politikai munkája Bécshez köti, estéit magától értetődően a régi lakásban tölti - állítja Strache. A kontrast.at című, a szociáldemokrata párthoz közeli honlap viszont tavaly megszólaltatta az idős nénit, akkor, amikor egy korrupciós ügyben, az úgynevezett Casino-botrányban folyt vizsgálat a politikus ellen. A mama akkori közlése szerint Heinz-Christian 19 éve nem lakik már a családi otthonban. A helyszínt átvizsgáló nyomozók szerint semmiféle személyes tárgyra nem bukkantak a lakásban. Strache elsőszámú lakóhelyéről augusztus második felében dönt a bécsi önkormányzat illetékes ügyosztálya, az MA62- es, amely azt már megállapította, hogy Strache sem a bécsi, sem a klosterneuburgi címre nincs bejelentve, s ezzel vétett a minden ausztriai lakosra előírt bejelentkezési kötelezettségének. A már ennél komolyabb viharokon is átment politikusnak nem okozott gondot a válasz: biztonsági tanácsadóira hallgatva így titkolta el lakhelyeit. Az FPÖ egykori és a mai vezére, Norbert Hofer között nagyon rossz a viszony. Hofer már jelezte, hogy pártja nem hagyja elaludni Strache zavaros lakásügyét. Igyekezete érthető, amióta tavaly májusban kiestek a kormányzásból, a párt népszerűsége folyamatosan hanyatlik, jócskán az egykori dicsőséges 20 százalék alá csúszott közkedveltségi mutatója, a Team Strache becslések szerint legalább 4 százalékot orozhat el tőle. A fővárost a zöldekkel együtt kormányzó szociáldemokraták feljövőben vannak, a prognózisok abszolút győzelmüket sem zárják ki. Michael Ludwig polgármesternek sikerült kilépnie a nagy előd, Michael Häupl árnyékából, s elsősorban szociális intézkedésekkel erősíteni pozícióját. Elégedetten figyeli hát az egyre elszántabb lakásvitát.