Átrendezte a futballnaptárt (is) a vírus

Zárt kapus mérkőzéseket, sűrű programot és az európai kupasorozatokat eddig sosem látott lebonyolítással fejezik be.

Az európai klubfutball szereplőit nem ugyanakkora mértékben érintette a koronavírus-járvány, viszont minden csapat költségvetésére negatív hatással volt a több mint két hónapos kényszerű leállás. A topligák közül egyedül a francia Ligue 1 küzdelmei nem folytatódtak, ellenben augusztus 22-én már elstartol a 2020/21-es idény. Magyarországon az elsők között folytatódott a bajnokság, ráadásul a nézők is hamar visszatértek a lelátókra. A járványhelyzetben hozott távolságtartási szabályok magyarországi be nem tartásáról a világ legismertebb médiumai is beszámoltak. Itthon már zajlanak az NB II. küzdelmei, természetesen nézők előtt, lelátói távolságtartás nélkül, pénteken az NB I-ben is elindul a 2020/21-es szezon, szintén szurkolókkal a nézőtereken. Az angol Premier League és a spanyol La Liga szeptember 12-én, a német Bundesliga és az olasz Serie A pedig egy héttel később veszi majd kezdetét. Addig sem maradunk csúcsfutball nélkül, ugyanis a múlt héten csaknem öt hónap után folytatódott a Bajnokok Ligája és Európa-liga. A két sorozat legjobb nyolc-nyolc csapata egy-egy zárt kapus minitornán küzd a végső győzelemért, a párharcok rendhagyó módon egy meccsen dőlnek el. A BL valamennyi mérkőzését a negyeddöntőtől Portugáliában rendezik, nézők nélküli stadionokban, a csapatokat elzárva a külvilágtól. Ugyanilyen körülmények között zárják le az El-t német városokban. A BL és az El győztese szeptember 24-én Budapesten, a Puskás Arénában feszül egymásnak az Európai Szuperkupáért, mivel ez UEFA-esemény, szintén zárt kapuk mögött. Eközben elkezdődtek a BL 2020-21-es idényének előselejtezői, a magyar bajnok Ferencváros a svéd Djurgardennel találkozik az első kvalifikációs körben. A továbbjutás egy meccsen dől el, és ez a lebonyolítási forma az El-ben is. A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb szeptember 3-án Törökország, szeptember 6-án pedig Oroszország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában, majd október 8-án Bulgáriában vár rá sorsdöntő pótselejtező-mérkőzés. Utóbbin a tét a részvétel a 2021-re halasztott Európa-bajnokságon.