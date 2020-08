Ennek a cégnek a létezése azt jelzi, lehet másik Index

A vállalkozást a portál egykori főszerkesztő-helyettese gründolta.

Amióta kirobbant az Index-balhé, és a szerkesztőség tagjai nagy számban benyújtották a felmondásukat, mindenki azt találgatja, hogy együtt marad-e a gárda. Most az mfor.hu talált egy nyomot , ami azt sejteti: lesz új index. A cégnyilvántartás szerint alig pár napja, július 31-én hozták létre a Van Másik Korlátolt Felelősségű Társaságot, melynek alapítója Kárpáti Márton, aki az index.hu munkatársa volt a legutóbbi időkig. A neve már nem szerepel az impresszumban, vagyis őt nem kötik a felmondás alatti korlátozások. Az ügyben aktív Kárpáti neve alatt tehát gond nélkül jelenhettek meg a napokban az indexesek új portáljának előkészítésére vonatkozó bejegyzések, melyek egyértelművé tették, hogy "lesz másik". Az mfor.hu azt tippeli, hogy a Van Másik Kft. lehet az üzemeltetője az új felületnek, vagy valamilyen módon kapcsolódik majd a tartalomgyártáshoz. A cég fő tevékenysége, a világháló-portál szolgáltatás is ezt erősíti. Érdekes egyébként, hogy a cég nevével nem tudnak internetes oldalt indítani az újságírók. A vanmasik.hu domain ugyanis 2018 óta foglalt: az eddigi munkaadójuk, az Index.hu Informatikai Zrt. a domain használója. Ugyanakkor egy magánszemély a napokban jegyeztette be a legyenmasik.hu, leszmasik.hu és a nehallgassunk.hu domaineket.