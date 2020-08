"Rendkívül súlyos baleset": kisiklott egy személyvonat Skóciában (videó)

Az amerikai külügyminiszter és a cseh kormányfő is aggódik Fehéroroszországért.

Az Egyesült Államok nagyon aggódik a fehéroroszországi fejlemények miatt és továbbra is mindent megtesz az ottani civilek, a tüntetők védelme érdekében – jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerdán Prágában sajtóértekezleten, miután munkaebéd keretében Andrej Babis cseh kormányfővel tárgyalt. Az amerikai politikus leszögezte, hogy „a fehérorosz választások nem voltak szabadok és igazságosak”, ezért fenntartják korábbi felszólításukat, hogy az ottani hatóságok ne alkalmazzanak erőszakot a civil tüntetők ellen. – Azt akarjuk, hogy a fehérorosz emberek is olyan szabadságban éljenek, mint mi – tette hozzá a miniszter. Andrej Babis sokkolónak és botrányosnak minősítette a fehéroroszországi helyzetet, és elfogadhatatlannak a tüntetők elleni erőszakot. A cseh miniszterelnök azt is elmondta, hogy az ügyben az Európai Uniótól nem csak nyilatkozatokat, hanem konkrét lépéseket is vár.