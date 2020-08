Drámai gyorsasággal tér vissza a járvány Spanyolországba

Európában itt regisztrálták a legtöbb újbóli megbetegedést, csak az elmúlt héten húszezret.

Spanyolországban mind nagyobb aggodalmat kelt, hogy szélvész gyorsasággal tér vissza a járvány. Európában itt regisztrálták a legtöbb újbóli megbetegedést, csak az elmúlt héten húszezret, ami különösen drámai annak fényében, hogy az uniós államok közül Róma és Párizs mellett Madridot sújtotta legjobban a járvány. Bár nem lehet tudni pontosan hányan vesztették életüket a Covid-19 következtében, az egészségügyi minisztérium 28 576-ban adta meg a halálos áldozatok számát. Mivel azonban az eltelt időszakban 45 ezerrel haladta meg a halottak száma az átlagot, ezért valószínű a valós adat jóval magasabb ennél. Márpedig az újbóli fertőzések számából egyértelműen kiviláglik, hogy a veszély nemhogy nem múlt el, visszatért. Múlt héten már kétszer annyian fertőződtek meg, mint két héttel korábban és tízszer annyian, mint egy hónappal azelőtt. Különösen aggasztó, hogy több idősotthonból is jelezték: ismét megjelent a Covid-19 az intézmény falain belül. Zaragozában mobilkórházat építenek. Bár az egész országban kötelező a maszk viselése, emlékeztet a Frankfurter Allgemeine Zeitung, a hatóságok ismét kijárási korlátozásokat vezetnek be. A járvány Aragóniát és Katalóniát érinti a legérzékenyebben, de rohamosan emelkedik a fertőzések száma egy sor másik régióban, így Madridban, Baszkföldön, Valenciában, valamint Andalúziában. Ám a turistaparadicsomokat sem kíméli a Covid-19, így a Baleári-szigeteket. Két héttel korábban még 100 ezer lakosra nyolc eset jutott, most már 60. A Kanári-szigeteken sokkal jobb a helyzet 16 esettel, ám ez csalóka, mivel ott még be sem indult a szezon. Mindenesetre a számokat hallva a turisták is sorban mondják le spanyolországi foglalásukat. Több uniós ország pedig fel is szólította a honfitársakat, hogy kerüljék a spanyolországi nyaralást. Nagy-Britannia után Svájc is tíznapos karantént rendelt el az ibériai országból visszatérők számára. Ugyanez az intézkedés érvényes Németországban azoknak, akik Katalóniából, Aragóniából, vagy Navarrából tértek haza legalábbis abban az esetben, ha nem tudnak felmutatni negatív vírustesztet. Közben Olaszország is intézkedéseket fontolgat a Spanyolországból Itáliába érkezők számára. Miközben Olaszország egyelőre igen hatékonyan védekezik a járvány visszatérésével szemben, Spanyolországról mindez nem mondható el. A madridi, illetve a regionális vezetők rendre egymásra hárítják a felelősséget ahelyett, hogy időben cselekednének. Gondot jelent továbbá, hogy a regionális egészségügyi hatóságok nem rendelkeznek elég munkatárssal ahhoz, hogy alaposan feltárják a járvány gócpontjait.