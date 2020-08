Meghalt Kulcsár Gergely olimpiai érmes gerelyhajító

A szerdai tisztújító közgyűlésen alelnöknek választották Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját, Gál András Leventét, a Digitális Jólét Program szakmai vezetőjét és Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát.

Mocsai Lajost választották négy évre a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnökévé. A Testnevelési Egyetem rektora - a MEFS közleménye szerint - programjának ismertetésekor egy Klebelsberg Kuno idézettel kezdett: "a testnevelés újjászervezése nemzeti ügy, össztársadalmi érdek és érték", és mint hangsúlyozta: "ez azóta sem változott". "A sportoló nemzet szlogen tartalommal való megtöltése a cél az elkövetkezendő négy évben. Az alapfilozófiát újra kell fogalmazni a testkultúra, az életmód és az életminőség terén, mert nagy potenciál rejlik a fiatalok sportra való megnyerésében. A szabadidő eltöltése és a várható élettartam viszonylatában óriási változások vannak folyamatban, de sajnos még így is az egészségben eltöltött évek száma Európában az egyik legalacsonyabb Magyarországon. Ennek a szemléletnek a megváltoztatása óriási kihívás az egyetemisták körében. A sportnak az egyetemeken divattá kell válnia, mindez a felsőoktatási vezetőkkel való kooperáció eredményeként érhető csak el" - mondta. Mocsai Lajos a testnevelő tanárok elfogadását, továbbképzését, szakmai és anyagi megbecsülését is célul tűzte ki. A szerdai tisztújító közgyűlésen alelnöknek választották Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját, Gál András Leventét, a Digitális Jólét Program szakmai vezetőjét és Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát. Az elnökségbe bekerült még Ács Pongrác (PTE), Freyer Tamás (NKE), Rakaczki Zoltán (ME), Vladár Csaba (BCE), valamint a HÖOK-jelöltként Kiss Viktor és Molnár Dániel, az olimpiai bajnokok képviselőjeként pedig Knoch Viktor. A Testnevelési Egyetemen megtartott közgyűlésen - amelyet a leköszönő elnök, Kiss Ádám nyitott meg - hagyományosan a szervezet által alapított díjakat is kiosztották.