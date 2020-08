Koronavírusos-fertőzöttet találtak a Felcsút keretében, elmarad a Honvéd elleni mérkőzés

Az együttes ellenfele a Bayern München lesz szerdán, kedden a Paris Saint-Germain az RB Leipzig csapatával találkozik.

Utolsóként az Olympique Lyon jutott a legjobb négy közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a szombati, lisszaboni negyeddöntőben 3-1-re legyőzte a Manchester City csapatát. A 24. percben a City védőinek figyelmetlenségét kihasználva Maxwel Cornet szerzett vezetést a francia együttesnek. Az elefántcsontparti csatárnak ez volt a negyedik gólja az angol csapat ellen, ugyanis 2018-ban két meccsen háromszor talált be a manchesteriek kapujába. A City már az első félidőben is többet birtokolta a labdát, többet támadott és többször veszélyeztette a kaput, és ez a második felvonásban is így volt. A 69. percben Kevin De Bruyne góljával összejött az egyenlítés, ám csak tíz percig volt döntetlen az állás, mert egy gyors ellenakció végén Moussa Dembélé ismét a Lyont juttatta vezetéshez. A meccset a csereként beállt csatár második találata döntötte el a 87. percben, aki ezúttal Ederson kapus hibáját kihasználva volt eredményes. A harmadik francia gól előtt egy perccel a City karnyújtásnyira volt az egyenlítéstől, de Raheem Sterling öt méterről az üres kapu fölé lőtt. A Manchester végül 67-33 arányban bizonyult jobbnak labdabirtoklásban, a kapura lövések száma 19-7, a kaput eltaláló kísérleteké pedig 8-6 volt.



A BL, illetve elődje, a BEK történetében idén fordult elő először, hogy két francia csapat is az elődöntőbe jutott. A Lyon ellenfele a Bayern München lesz szerdán, előtte a Paris Saint-Germain az RB Leipzig együttesével találkozik kedden. Ezt megelőzően 1991-ben történt, hogy spanyol, angol és olasz csapat sem jutott a négy közé, akkor német, szovjet, francia és jugoszláv együttes volt érdekelt az elődöntőben.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő: Olympique Lyon-Manchester City 3-1 (1-0) gólszerzők: Cornet (24.), Dembélé (79., 87.), illetve De Bruyne (69.) Pénteken játszották: Bayern München (német)-FC Barcelona (spanyol) 8-2 (4-1) Csütörtökön játszották: RB Leipzig (német)-Atlético Madrid (spanyol) 2-1 (0-0) szerdán játszották: Paris Saint-Germain (francia)-Atalanta (olasz) 2-1 (0-1)