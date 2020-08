Cihanouszkaja készen áll Fehéroroszország vezetésére

Parlamenti képviselet nélkül maradt a szlovákiai magyarság, Igor Matovic populista kormánya pedig egyre több magyarellenes intézkedést hoz. A tíz éve torzsalkodó magyar pártok nemrég bejelentették egyesülési szándékukat. Ennek esélyeiről Sólymos Lászlót, a Híd-Most elnökét kérdeztük.

Ez most már végleges, lehet pezsgőt bontani a felvidéki magyar pártok egyesülésére, vagy még mindig megtörténhet, ami tavaly nyáron, hogy utolsó percben valaki visszatáncol? Addig, míg nem írjuk alá és nem alakul meg az új párt, addig nem bonthatunk pezsgőt, de én annak örülök, hogy jó úton haladunk afelé, hogy ezt a pezsgőt fel tudjuk bontani. Teljesen új párt alakul? Véleményem szerint új pártnak kell megalakulnia, amelynek alapjait kell hogy adja ez a három tömörülés. Augusztus 20-án lesz a nagy nap? Nem, akkor még csak egy szándéknyilatkozatot írunk alá. Ám ez már nagyon komoly kötelezettségvállalást jelent mind a pártok, mind a pártelnökök részéről. Ez az első komoly lépés afelé, hogy megalakuljon a párt, amely a régiót képviseli ahol élünk, mindazokat, akik ebben a régióban élnek, magyarokat és más nemzetiségűeket is. Ez azt jelenti, hogy az, amit a Kárpát-medencében a Híd-Most egyedül képviselt,- az együttműködés a többséggel és más kisebbségek képviseletének a felvállalása- benne lesz a közös pártban? Enélkül nem fogunk tudni megegyezni. Ha arról fog szólni, hogy ki kit darál be, az nem fog működni. Az együttműködés, csak akkor együttműködés, ha a másikra partnerként tekintünk, aki olyan tud hozni ebbe a közösbe, amit a másik nem. Ennek az új pártnak csak akkor lehet sikere, ha minél szélesebb körű támogatottságot tud szerezni. Azt pedig csak úgy tudja elérni, ha figyel a sajátos helyi problémákra, ha ki tudja vívni ennek a többnemzetiségű dél-szlovákiai régiónak azt, amire leginkább szüksége van- hogy legyenek infrastrukturális beruházások, egészségügyi, oktatási fejlesztések…. Partnerek nélkül pedig nem jutunk sehová. Ezt elfogadta az MKP? Mivel a szlovákiai társadalom sokszínű, olyan képviseletet kell létrehozni, amely minél szélesebb körű támogatást tud magának biztosítani. Ennek a pártnak nyitottnak kell lennie a szlovákok és más nemzetiségek felé is, nem zárkózhatunk be. És erre megvan Budapest jóváhagyása? Ugyebár az elmúlt 10 évben az Orbán- kormány azért zárta ki a nemzeti együttműködésből a Híd-Most, mert az nem etnikai alapon szervezett tiszta magyar párt volt, hanem képviselt más kisebbségeket is és bevont az érdekérvényesítésbe szlovákokat is, akik hajlandók voltak a kisebbségi ügyet felvállalni. Én ezt nem tudom. Azt viszont igen, hogy a szlovákiai magyarok jövője nagyban függ attól, hogy sikerül-e most ezt a pártot létrehozni. Én erre koncentrálok, semmi másra. Biztos lesznek, akiknek ez nem tetszik, másképpen képzelik el, biztos vannak lokális érdekek, de a szlovákiai magyarok érdeke az, hogy az egység létrejöjjön. és garantáltan nem a Híd- Moston fog múlni. Van már neve a tervezett új pártnak? Nincs. Egyelőre az a fontos, hogy megalakuljanak a közös munkacsoportok, ahol ki fogjuk dolgozni az alapelveket, amikre építünk. Többek között azt, hogy miként jöjjön létre úgy, hogy az alapító pártok meg tudják őrizni saját identitásukat. Azt keressük, ki mit tud vinni ebbe a közösbe, mert csak akkor tudjuk egymást erősíteni, nem pedig gyengíteni. A felvidéki magyarság egyharmada szavaz szlovák pártokra. Mivel tervezik visszahódítani ezt a nem kisszámú, főleg fiatalokból álló réteget, és mit gondol, miért veszítették el őket? Azt hiszem azért, mert elsősorban nem azzal foglalkoztunk, ami őket érdekelte, hanem magunkkal. Amikor arról volt szó, hogy fogjunk össze, akkor olyasmikben vesztünk el, hogy ki lehet ott, ki nem, ki elfogadható minden félnek, ki nem. Arról kell most meggyőznünk a választókat, hogy az új párt nem saját belső problémáival fog foglalkozni, hanem a választókat érdeklő kérdésekkel. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy a szlovák pártok az utóbbi időben főleg, nagyon erősen nyitottak a magyar szavazók felé, mert érezték, hogy itt tudnak szavazatokat szerezni. Ezért mondom, hogy nem szabad bezárkóznunk, nekünk nyitnunk kell azok felé, akik velünk együtt élnek – russzinok, romák, szlovákok felé, akik ezt a megalakuló egységes magyar pártot magukénak tudják majd érezni. Az újságírógyilkosság után úgy tűnt, gyökeres megújulás lesz Szlovákiában. Erre utalt az elnökválasztás, majd az EP-választás is, ahol Caputova elnök új, zöld-liberális pártja győzni tudott. Aztán 10 hónap múltán megválasztották az ország legpopulistább pártját, de bejutott a parlamentbe egy másik populista erő és egy szélsőjobb is, miközben az új modern pártok labdába sem rúgtak, a régi demokratikus pártok legtöbbje parlamenten kívülre rekedt. Mi történt ilyen rövid idő alatt? Olyan hangulat alakult ki a szlovák társadalomban, hogy mindenáron változás kell és a populista pártok tudták leginkább elhitetni az emberekkel, hogy ők ennek a változásnak a garanciái. De Szlovákia lakossága máris kezd józanodni, látja, hogy olyan kormányunk van, amely nincs felkészülve arra sem szakmailag, sem mentálisan, hogy ilyen krízishelyzetben, mint amibe a koronavírusjárvány miatt kerültünk, megállja helyét. Kezdik látni azt is, hogy megosztja az embereket. Így nem lehet demokratikus országot építeni, ahogy ők most csinálják. Nyilván nagyon nehéz az ébredés fél évvel a választások után, de már a hangulat kezd megfordulni. De egyelőre az látszik, hogy a három egymást követő, a miniszterelnököt is érintő kormányzati plágiumbotrány ellenére még mindig nyerne Matovic. Egy országban nem lehet olyan ember a kormányfő, akiről bebizonyosodott, hogy lopta a diplomamunkáját. Olyan kormányfő, akiről ezen túlmenően az is kiderült, hogy lakhatási engedély nélkül lakik a házában. És ezt el is mondja, nem érdekli, hogy ez törvénysértés. Nem hiszem, hogy egy normális demokratikus országban ez megengedhető, nem beszélve arról, hogy az oktatásügyi miniszter is plágiumbotrányba keveredett. Abszurd dolgok ezek, amelyeket még el lehet tussolni a jelenlegi támogatottság mellett egy ideig, de nem hiszem, hogy az emberek hosszú ideig eltűrik ezt. A magyarországi tapasztalat fényében eléggé optimista. Ugyanezen tapasztalat alapján Matovic fél éves kormányzása határozottan veszélyesnek tűnik. Mintha már elindult volna az a folyamat, amikor lépésről lépésre, a nagy tömegek számára szinte észrevétlenül leépítenek egy működő demokráciát. Van elég erő Matovicban, és pártjában, hogy az orbáni mintát megvalósítsa vagy ő kevés ehhez? Nem hiszem, hogy Igor Matovicnak bármiféle elvi ellenvetése lenne ez ellen. Ám úgy gondolom, hogy azért neki nem lesz olyan könnyű dolga Szlovákiában. Hozzátenném, hogy a mi szempontunkból külön veszélyt jelent még az a kétszínűség a magyarokhoz való viszonyulásában. Itt volt például a Trianonon évforduló. Akkor látványosan kezet nyújtott a magyarok felé, eljátszotta, hogy mennyire szereti a magyarokat, majd gyorsan hozott egy sor nem erre utaló döntést. Leváltották az összes körzeti előljárónkat, mindenféle magyarázat nélkül. Aztán megszüntették a kisebbségi kulturális igazgatóságot, amit két éve hoztunk létre, ezzel azok a tervek és programok is törlődtek, amelyek Dél-Szlovákia nemzetiségei számára fontosak lettek volna. Most épp a kettősállampolgárság törvény módosítása van soron, e kapcsán is egymást érik az ellenünk irányuló lépések. Minden szinten visszalépések történnek a kisebbségi jogok terén. És ez különösebb gond nélkül megtörténhet, mert politikai képviseletünk nincs. Ezért mondom, hogy félre kell tenni minden olyan tüskét, ami bennünk van az elmúlt 10 év nyomán és össze kell fognunk. Ha nem, akkor azt csinálnak velünk, amit akarnak, főleg az ilyen populista politikusok, mint Matovic. Mennyire komoly és mennyire veszélyes az a folyamat, aminek már néhány momentumát láttuk az utóbbi időben, jelesül, hogy a Benes dekrétumokra hivatkozva államosítanak el magyar tulajdonokat. Ennyi idő után hogy került elő újra egy második világháború utáni törvényt, amely kollektív bűnösnek tekint egy közösséget? Ez olyan téma, amin jogászok is komolyan vitatkoznak. Az én véleményem az, hogy egyszerűen meg kell szüntetni, hatályon kívül kell helyezni. Egyértelműen. Ha nincs ez világosan, egyértelműen lezárva, akkor történnek meg az olyan dolgok, hogy valaki mindig talál valami kiskaput, amin vissza lehet hozni. Ezt meg kell oldani véglegesen. De ha nincs politikai képviseletünk, csak a pálya széléről tudunk kiabálni és bent a pályán meg sem hallják. Pályán kell lennünk, ahhoz pedig, hogy pályán legyünk, össze kell fognunk. Bízom benne, hogy mindenki, aki józan ésszel gondolkodik, ezt látja és tudja, hogy ez a szlovákiai magyarok közös érdeke. Sikerülhet a következő választáson visszakerülni a parlamentbe? Én bizakodó vagyok. Ha a demokratikus értékrendre, az európai értékekre épülő magyar pártot tudunk létrehozni, az be tud jutni a parlamentbe és biztos vagyok benne, hogy elismert partner volna a szlovákiai politikai színtéren. Újra csak azt kérdezem, ezt Budapest is így gondolja és támogatja? A budapesti kormánynak is az az érdeke, hogy legyen egy erős szlovákiai magyar párt, amely bent van a parlamentben és tényező a politikai palettán. Számunkra, számomra fontos, hogy a létrejövő önálló magyar párt korrekt viszonyt ápoljon a mindenkori magyar kormánnyal. Valós partneri viszonyt, mert ez a választóink érdeke. Mindenki látja, hogy a parlamenti képviselet nélküli magyar közösséget megkerülik, szerzett jogokat veszítünk el. És nem tudjuk, hogy hol áll meg mindez. Ha nem alakul meg ez az egységes magyar párt, akkor ez a szlovákiai magyar politizálás végét jelenti nagy valószínűséggel. Nem gondolja, hogy öngyilkos vállalkozás volt elvállalni a pártelnökséget akkor, amikor a párt kiesett a parlamentből, elveszítette szavazói zömét? Nem tart attól, hogy majd a Híd jelképes történelmi fejfáján az fog állni, hogy alapító elnök Bugár Béla, felszámoló elnök Sólymos László? Sokkal fontosabb dolgok vannak, mint hogy ettől tartsak. Azért vállaltam el, mert a Hídon belül is már egyre nagyobb volt az igény az összefogásra, arra, hogy orvosoljuk a helyzetet, hogy biztosítsuk a szlovákiai magyarság parlamenti képviseletét. De a másik oldalnak sem ment nélkülünk. Tavaly nyáron megtörtént egy részleges választási összefogás, abból kinyomtak minket, de nekik sem sikerült, 4 százalékot sem értek el együtt. Mindenkinek tudatosítani kell, hogy vagy összefogunk, vagy megszűnik a szlovákiai magyar politika.



Sólymos László Az 51 éves pozsonyi születésű magyar politikus pályafutását a Magyar Koalíció Pártjában (MKP) kezdte. 2009-től a Bugár Bélával közösen alapított Híd-Most alelnöke volt, a párt vezetését a választási vereség nyomán lemondott és visszavonult Bugártól vette át május végén. A legutóbbi kormányzati ciklusban Szlovákia környezetvédelmi minisztere volt.