Szijjártó mondásából arra lehet következtetni, hogy most benyelik a Lukasenkóval szembeni vétót

Az Európai Unió állam- és kormányfői szerdán, rendkívüli videokonferencián foglalkoznak a fehérorosz helyzettel – jelentette be Charles Michel, az ET elnöke.

Az Európai Unió egyre határozottabb lépéseket tesz a fehéroroszországi helyzettel kapcsolatban. Ezt jelzi a rendkívüli uniós csúcs szerdára való összehívása. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, a beloruszok jogában áll, hogy szabad választáson döntsék el, ki legyen a vezetőjük. Egyúttal elfogadhatatlannak nevezte a tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakot. Mindez azt jelzi, hogy az Európai Unió új elnökválasztás, illetve ideiglenes kormány felállítását szorgalmazhatja. Kérdés, milyen álláspontot képvisel a magyar miniszterelnök, aki nyíltan továbbra sem ítélte el a fehérorosz rendőrség rémtetteit. Mindenesetre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt állította, Magyarország a lengyel álláspontot támogatja, „különös tekintettel a Fehéroroszországban élő jelentős nagyságú lengyel közösségre”. A lengyel kormányfő szombaton azt közölte, meg kell ismételni az elnökválasztást. Ebből arra következtethetünk, hogy Magyarország nem vétózna meg szerdán egy ilyen javaslatot. Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök most tapasztalhatta meg először, a tüntetőkkel szemtől szemben állva, hogy elvesztette az emberek támogatását. A fehéroroszországi traktorgyárban tartott beszéde során az ellene tüntető munkások folyamatosan a lemondását követelték, majd beszédét sértetten szakította meg. Látszólag engedményre is hajlandó volt, azt közölte új választást nem rendezhetnek az országban, vagy ahogy fogalmazott, „amíg engem meg nem ölnek, nem lesz másik”, de azt is közölte, hajlandó olyan alkotmánymódosításra, amely hatalommegosztást tesz lehetővé. Mennyire kell komolyan venni ezt a kijelentését? Azt nem mondta, kivel osztaná meg a hatalmat, igen meglepő lenne, ha az elnökválasztáson indult ellenfelére, az ellenzéki jelöltre, Szvetlana Tyihanovszkajára gondolt volna, akit múlt héten Litvániába kényszerítettek. (Tyihanovszkaja tegnap felhívást tett közzé, amelyben kifejtette, átvenné az ország irányítását egy átmeneti helyzetben.) Azért sem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani a kijelentésnek, mert Lukasenko korábban már többször beszélt alkotmánymódosításról, amiből aztán nem lett semmi. Elképzelései szerint a hatalmat egy vagy két évig tartó átmeneti időszak után adná át, ennyi idő azonban éppen elég lenne számára ahhoz, hogy leszámoljon esetleges politikai ellenfeleivel. Nyilvánvaló tehát, hogy látva reménytelen helyzetét, időt akar nyerni. Lukasenko hírek szerint annyira dühös volt, hogy kifütyülték: beszéde után elrendelte az internet korlátozását, a szolgáltatás csak a délutáni órákra állt vissza. Közben tart az országos sztrájk, tart a munkabeszüntetés az állami televíziónál, valamint a kormány által fémjelzett csatornánál, az ONT-nél. A műsorszolgáltatás ugyan nem szünetel, de egyes jelei itt is akadnak a változó időknek. Ügyesen becsomagolt üzeneteket továbbítanak. Az állami tévében, az alul futó szöveges horoszkópban például azt írták, „ne féljetek, harcoljatok”. Ugyanakkor hiába az emberek közös fellépése, a régi beidegződések még működnek. Hétfőn letartóztatták azt a munkást, aki kellemetlen kérdést tett fel Lukasenkónak. Az állami tévében zajló sztrájkot pedig erőszakkal akarják leverni: öt busznyi rendfenntartó hatolt be a televízió épületébe. Mindenesetre az állami rádió és televízió, a Belteleradio 300 munkatársa közleményben követelte új, szabad választás megrendezését. Beszámolók szerint egyébként a tüntetések több mint egy hete alatt 98 személy tűnt el. Az Okresztino utcai börtönben a kínzásokból Alekszandr Barszukov belügyminiszterhelyettes személyesen is kivette a részét. Lukasenko adminisztrációjából is egyre többen fognak átállni a tüntetők oldalára. A külügyminisztérium két munkatársa is közölte, támogatják a megmozdulásokat, s egyikük megjegyezte, pontosan tudja, mi lesz a sorsa emiatt: el fogják bocsátani.