A fideszesek harmada nem jár színházba, de sok kormánypárti így sem szereti, amit a kabinet és Vidnyánszky csinál

Úgy tűnik, balról jóval intenzívebb az érdeklődés a kultúra e válfaja iránt.

Nemcsak az ellenzéki szavazók, hanem a kormánypártiak relatív többsége sem támogatja, hogy az Orbán-kabinet döntésének következtében alapítványi működésre áll át a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SzFE) – derült ki a Publicus Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából, amelyet az elemző cég a Népszava megbízásából készített. A Fidesz-KDNP szimpatizánsainak 33 százaléka ugyanis hibásnak tartja a lépést és csak 26 százalék támogatja azt, további 22 százalék szerint pedig nem számít a működési modell. Mint arról lapunk is beszámolt, szeptember 1-jétől – hat másik felsőoktatási intézménnyel együtt - alapítványi fenntartásba kerül a Színház- és Filmművészeti Egyetem. A struktúraváltás miatt a tanárok és a diákok is tiltakoztak, az pedig csak olaj volt a tűzre, hogy az alapítvány kuratóriumának élére Vidnyánszky Attila rendezőt nevezték ki. A kuratórium tagjai közül ketten is a Mol-vezetőihez tartoznak, egyikük például az a Világi Oszkár, aki Csányi Sándor OTP-bankvezér és Hernádi Zsolt mellett Orbán Viktor kormányfő legszűkebb, már-már baráti köreihez sorolható. A Publicus Intézet felmérése szerint a nagyobb ellenzéki pártok hívei igen kritikusan szemlélik a folyamatokat, 90 százalékuk pedig egyértelműen ellenzi az átalakítást. A leginkább megengedőek a Jobbik hívei, azonban körükben is 83 százalék véli úgy, nem kellene alapítványi fenntartásba adni az ország legnagyobb színművészeti képzőhelyét. A felmérés szerint megoszlanak a vélemények arról, hogy mi a cél az átalakítással. A válaszadók 46 százaléka szerint a kormány egy kabinethez lojális intézményt szeretne létrehozni, míg 36 százalék szerint szó sincs erről. Nem meglepő módon, a kormánypártiak nem látnak semmilyen rossz szándékot a struktúraváltás mögött, az ellenzékiek 60-70 százaléka viszont a Fidesz-KDNP terjeszkedését sejti. A közvélemény-kutatás során arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók milyen gyakran szoktak színházba járni. Az adatok azt mutatják, hogy leginkább a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum és az MSZP-Párbeszéd szimpatizánsai érdeklődnek a színdarabok iránt: nagyjából harmaduk nyilatkozott ugyanis úgy, hogy legalább egy-két havonta eljut valamelyik színházba. A Fidesz esetében ez az arány csak 10 százalék, és figyelemre méltó az az eredmény is, amely szerint a kormánypártiak harmada szinte soha sem megy színházba. Náluk kevésbé csak a jobbikosok érdeklődnek kevésbé a darabok iránt, 41 százalékuk inkább más szórakozási formát választ. A DK, a Momentum és az MSZP-Párbeszéd esetében 10 százalék állította azt, hogy soha nem néz meg egyelőadást sem.