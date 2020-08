250 millióból újítják fel a gím szarvas életciklusát bemutató Habsburg-főhercegi vadászpavilont

Igaz, ez csak csepp a vadászati világkiállítás költségtengerében.

A korábban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevével fémjelzett, de mára már Kovács Zoltán államtitkár által szervezett 2021-es Vadászati és Természeti Világkiállítás egyik fontos vidéki eleme Habsburg Frigyes 1894-ben készült, felújított pavilonja lenne, ami kulturális kiállítóhelyként működik majd a Tolna megyei Pörbölyön: a gemenci gímszarvas életciklusát, és gímszarvastrófeákat bemutató kiállítást tekinthetnek meg benne az érdeklődők, í rja az atlatszo.hu . A pavilon 1894-ben a ma Ukrajnában található Lvivben készült. Az épület 1896-ban került Budapestre, ahol Habsburg Frigyes főherceg uradalmainak terményeit, bányaüzemét és trófeakiállítását mutatta be az 1896-os Millenniumi Országos Kiállításon. A rendezvénysorozat 250 pavilonjából valószínűleg ma már ez az egyetlen fennmaradt épület. A kormányközeli építkezésekről mindig pozitív hangvételű cikkeket közlő Magyar Építők honlapja számolt be Habsburg Frigyes millenniumi pavilonjának megújításáról február közepén. Az „egyedülálló történelmi emlék” költöztetésének és felújításának költsége viszont akkor nem derült ki a beszámolóból, ezért közérdekű adatigénylést nyújtott be a portál a Gemenc Zrt.-hez. Így derült ki, hogy az építmény a vállalat tulajdona: az állami cég 2018-ban vette meg a pavilont az államtól 16,6 millió forintért. A pavilon felújítása és szállítása pedig nettó 225 millió (bruttó 286 millió) forintba került, és a Gemenc Zrt. a munkálatokkal főként bajai cégeket és vállalkozókat bízott meg. Adatigénylésében az atlatszo.hu arra is rákérdezett, hogy az épületben milyen kiállítás lesz látható a 2021-ben megrendezendő Vadászati és Természeti Világkiállítás során, és a pavilon berendezése mennyibe fog kerülni. A Gemenc Zrt. arról tájékoztatta a lapunkat, hogy a pavilonban a gemenci gímszarvast, valamint a gemenci vadgazdálkodást bemutató kiállítást fog berendezni. A berendezéssel, a kiállítással kapcsolatos költségekről azonban nem tudtak pontos adatot adni, mert a koncepció kidolgozása még folyamatban van. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 2017-ben írta alá a 2021-es vadászati világkiállításról szóló megállapodást a nemzetközi vadászszervezettel. A HVG számításai szerint, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházásokkal alsó hangon 50 milliárd forintba kerül majd az esemény. Amire még a koronavírus-járvány közepette is milliárdokat csoportosítanak át. Kovács Zoltán kormánybiztos idén júliusban árulta el a Híradónak, hogy a korábbi 7 milliárd forint helyett 10 milliárd forintot költhetnek a jövő évi vadászati világkiállítás előkészítésére.