Donald Trump szerint Joe Bidenben „semmi izgató nincs”

Az igazságügyi tárca közleménye szerint a vádlott bizalmas dokumentumokat adott át, és neveket, illetve kódokat továbbított a kínai titkosszolgálatnak.

Kínának történő kémkedésért vádat emeltek Hawaii-on az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik korábbi munkatársa, Andrew Yuk Ching Ma ellen – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium hétfőn este. A tárca közleménye szerint a vádlott



A férfinak még tavaly állított csapdát az amerikai elhárítás. Felkereste őt egy ügynök, azt állítva magáról, hogy a kínai titkosszolgálatnak dolgozik, és pénzt ajánlott bizalmas dokumentumokért és információkért. A 67 éves, hongkongi születésű, de amerikai állampolgárságú Andrew Yuk Ching Ma 1982 és 1989 között volt a CIA munkatársa; nemzetbiztonsági, védelempolitikai ügyekkel foglalkozott. Egy 85 éves családtagja korábban szintén az amerikai hírszerzésnek dolgozott, és vele együtt kémkedett, de ellene előrehaladott demenciája miatt nem emeltek vádat. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Yuk Ching Ma, miután távozott a CIA-től, először Sanghajban élt, majd 2001-ben Hawaii-on telepedett le, ahol a rokonával együtt folytatta a kémtevékenységet. Három évvel később a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyi kirendeltségének munkatársa is lett, így nemcsak a CIA-ről, hanem az FBI-ról is küldött információkat Pekingnek. Az információk elsősorban a CIA kommunikációs rendszerére, számítógépes szakembereire és kódokra vonatkoztak. A The Wall Street Journal című lap szerint az amerikai igazságügyi minisztérium 2010 óta folyamatosan igyekszik felderíteni a kettős – amerikai-kínai – ügynököket; 2019-ben a CIA két egykori munkatársát és a katonai hírszerzés egyik korábbi ügynökét ítélték tíz és húsz év közötti börtönbüntetésre, mert Kínának kémkedtek.