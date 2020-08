Baj lesz akoronavírus-vakcinák igazságos szétosztásával

Júliusban a polgármester, egy hónapra rá a helyettese mondott le a helyieket feldühítő beruházás miatt, végül a képviselő-testület is feloszlatta önmagát.

Kitűzte november 8-ra az időközi önkormányzati választást Pilismaróton a helyi választási bizottság (hvb) – olvasható a Komárom-Esztergom község honlapjára kitett hétfői határozatból. Azért kell polgármestert és teljes-képviselő-testületet választani, mert – mint arról a Népszava is beszámolt – az úgynevezett sóderbánya-botrány miatt lemondott tisztségéről a Fidesz által támogatott független polgármester, Pergel István Csaba, az alpolgármester Réti Károly és végül augusztus elején az egész képviselő-testület kimondta az önfeloszlatást. A dunakanyari településen a falu és az üdülő övezet lakóinak háta mögött 1,2 millió négyzetméteren terveztek új homok- és kavicsbányát a Duna-partra vezető út mentén. Egy cég indítaná újra a bányászatot a pilisi mészkőbányában, s a beruházás miatt három hektárnyi területen vágnák ki a fákat. Amikor a terv kitudódott, és az utolsó pillanatban lakossági fórumot tartottak, a lépés ellen a felháborodott lakók petíciót indítottak, illetve népszavazási kezdeményezést nyújtottak be magánszemélyek. A feltett kérdésben a sóderbánya nyitásához szükséges területi besorolás megváltoztatására lehetett volna szavazni, azonban a hvb megtagadta a kérdés hitelesítését arra hivatkozva, hogy az nem egyértelmű. A pilismaróti sóderbánya sorsa azonban nyilvánvalóan az időközi választás témája lesz, a hatályos jogszabályok szerint pedig akár az új képviselő-testület is kiírhat népszavazást új kérdéssel.