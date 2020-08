Lukasenko fokozza az állami üzemek sztrájkoló dolgozóira nehezedő nyomást

Az MTZ traktorgyárban a több mint 15 ezer alkalmazott közül már csupán 500-an nem hajlandóak dolgozni, pedig az elején ezrek csatlakoztak az akcióhoz.

A belorusz államfő a legkülönfélébb módszerekkel fokozza az állami üzemek sztrájkoló dolgozóira nehezedő nyomást. Ezért sokan attól félnek a részvevők közül, hogy nem kapnak fizetést, illetve hogy az utcára teszik őket –Ha valaki nem dolgozik az igazolatlan hiányzásnak számít. Emellett az érintett gyárak vezetése illegálisnak minősítette a leállást. Ennek hatására például a kirakatvállalatnak tekintett MTZ traktorgyárban a több mint 15 ezer alkalmazott közül már csupán 500-an nem hajlandóak dolgozni. Pedig az elején ezrek csatlakoztak az akcióhoz. Az sem jó, hogy nem hangolják össze az egyes vállalatok fellépését a hatalom ellen. Nincs országos sztrájkbizottság. Egy helyi politológus azt mondja, kulcsfontosságú a munkásság ellenállása a tiltakozások sikere szempontjából. Merthogy a gazdasági válság állandósult és bevételek fenntartásához nagyon nem mindegy, hogy a fő üzemek továbbra is exportálnak-e. De a gyárak politikailag is igen lényegesek a hatalom számára. Ám most a kormány ellenoffenzívába kezdett a munkások elégedetlenségének letörésére. A karhatalom azon kívül megakadályozott egy-egy tüntetést az állami tévénél és a Filharmóniánál, ahol fehér ruhás asszonyok akartak tiltakozni. Viszont szinte teljesen szünetel a termelés az egyik kulcscégnél: a világ legnagyobb káliműtrágya gyártójánál. Részben dolgoznak még Slobinban, a fémműben, továbbá a grodnói Azot műtrágyagyárban. Viszont helyreállt a munka a minszki nyergesvontató üzemben, ahol három napja kifütyülték Alekszandr Lukasenkót, mert félnek az emberek. A fővárosban az MAZ járműgyárban is erősödik a nyomás, hogy a munkások szüntessék be a tiltakozást.