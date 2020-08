23,4 millió a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, de kedvezőbb adatok is vannak

A tragédiában majdnem 200-an vesztették életüket és a libanoniak egytizede veszítette el lakóhelyét.

Libanonban egyre többen vetik fel: állhat-e a síita Hezbollah a pusztító erejű, augusztus elején történt robbanás mögött? Az elméletet felvetők egy 1994. július 18-án történt merényletet emlegetnek. Akkor a Buenos Aires-i zsidó központ előtt hajtottak végre robbantást, amely 85 ember halálát okozta és 300-an sérültek meg. A robbanóanyag ammónium-nitrátból készült, tehát ugyanolyan vegyületről volt szó, mint ami három héttel ezelőtt Bejrútban is felrobbant és földdel tette egyenlővé a libanoni fővárost. Az argentin ügyészség nyomozása szerint Irán adta a megbízást a merényletre, amelyet a libanoni Hezbollah hajtott végre. Ez azonban csak egy példa a sok közül arra, milyen eszközöket vetett be Irán és a Hezbollah az Izraellel és az Egyesült Államokkal szembeni, harcában. Terrortámadások soráról van szó, köztük Libanonban is. 1983-ban öngyilkos merényleteket hajtottak végre amerikai és francia katonákkal szemben, ezekben mintegy 300-an vesztették életüket. A Hezbollah az egész világból beszerzett ammónium-nitrátot, még a közelmúltban is. Lehet-e ennek valóban köze az augusztusi detonációhoz, amelyben 2750 tonna vegyület robbant fel? A német Die Welt múlt héten azt írta, hogy a nyomok a radikális libanoni síita szervezethez vezetnek. A német napilap nyugati titkosszolgálati forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a teheráni rezsim 2013-2014-ben 670 tonna ammónium-nitrátot szállított a Hezbollahnak. Igaz, semmi sem bizonyítja azt, hogy közvetlen összefüggés lenne az akkor beszerzett vegyület és a most felrobbant vegyület között, állapította meg a Die Welt, vagyis csak feltételezésről van szó. Az eddigi megállapítások szerint a 2750 tonnányi vegyület végcélja egy mozambiki robbanóanyaggyártó volt. A szállító pénzügyi gondjai, illetve a hajó technikai problémái miatt azonban 2014-ben Bejrútban rekedt az anyag. Nem zárható ki, hogy az eltelt hat év alatt a Hezbollah gondoskodott is arról, hogy a vegyület sose hagyhassa el Libanont – vetette fel a német lap. Esetleg arra készült, hogy kezdetleges bombákat készítsen, amelyeket a szíriai polgárháborúban vetne be, vagy titkos csatornákon keresztül Izraelbe vigye. Izraeli szakértők is azt vizsgálják, köze lehetett-e a Hezbollahnak az augusztusi tragédiához, amelyben majdnem 200-an vesztették életüket és a libanoniak egytizede veszítette el lakóhelyét. Az izraeli 13-as csatorna szerint a síita radikálisok arra készültek, hogy az ammónium-nitrátot egy az Izraellel szembeni harmadik háborúban vetik majd be. Szeizmológiai mérések szerint a nagy detonációt hat kisebb előzte meg. Ez pedig arra utalhat, hogy a Hezbollah egy titkos föld alatti fegyverbázist tarthatott fenn a kikötőben. Legalábbis erre a következtetésre jutott az Israel Defense internetes portálja. Heiko Wimmen, az International Crisis Group szakértője azonban nincs meggyőződve ezen elméletek helyességéről. „Inkább az a benyomásom, olyan feltételezésekről van szó, amelyek mindenáron összefüggést keresnek a robbanás és a Hezbollah között. Ezt azonban mindeddig semmi sem támasztja alá” – közölte. Mindenki tisztában van azzal, hogy a síita radikális szervezet jelentős mennyiségű robbanóanyaggal rendelkezik, ebből azonban az ammónium-nitrát még nem is tartozik a legveszélyesebbek közé. Mint a szakértő hozzátette, Izrael sokkal inkább tart attól a 150 ezer konvencionális rakétától, amelyből a Hezbollah minden hónapban száz igen pontosan célba találó lövedéket állít elő. A másik kérdés pedig: ha a síita szervezet ilyen könnyen szerez be Irántól ammónium-nitrátot, akkor miért lenne olyan fontos számára kikötőben tárolt anyag? Új megvilágításba helyezheti az ügyet a Spiegel kutatása, amely szerint az ammónium-nitrátot szállító hajó valódi tulajdonosa a ciprusi Haralambosz Manoli lehet, aki szoros kapcsolatokat ápolt a Hezbollah libanoni bankjával.