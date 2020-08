A legmagasabb készültségi szintre állítja Lukasenko a hadsereget: egyelőre nem tudni, hogy fedősztoriról van-e szó

A katonásdi mérsékelten alkalmas arra, hogy elterelje a figyelmet a belpolitikai konfliktusról, a tüntetők ellen viszont így könnyebben bevethető a hadsereg.

A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit, tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium. Az ellenőrzés során értékelni fogják, hogy a katonai alakulatok képesek-e és készek-e reagálni dinamikusan változó helyzetre éjjel-nappal. A hadrafoghatósági ellenőrzés taktikai hadgyakorlattal ér véget. Anatolij Bulavko, a fehérorosz hadsereg légierejének és légvédelmének ideológiai kérdésekkel foglalkozó helyettes parancsnoka hétfőn az SzTV fehérorosz tévének nyilatkozva azt mondta, hogy a szomszédos országokban több mint megkétszereződött a felderítő légierő tevékenysége, ami gyanakvásra ad okot. A védelmi minisztérium múlt pénteken közölte, hogy a hadsereg augusztus 28-31. között hadgyakorlatot tart a lengyel határnál. A nyugati hadműveleti parancsnokság irányítása alatt tartandó "komplex taktikai hadgyakorlatban" deszantos, gépesített lövész-, harckocsis és tüzérségi egységek vesznek reszt, illetve drónokat is bevetnek. A hadgyakorlatot a Lengyelországgal határos Breszt megye egyik gyakorlóterén tartják meg, és a többi között határ- és légtérvédelmi feladatokat fognak végrehajtani a részt vevő katonai egységek. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ezt megelőzően bejelentette, hogy Fehéroroszország katonai egységeket vezényelt a nyugati határra válaszul a külföldi kormányok fehérorosz belpolitikai helyzettel kapcsolatos nyilatkozataira. Lukasenka arra utasította védelmi miniszterét, hogy kövesse figyelemmel a NATO-csapatmozgásokat Litvániában és Lengyelországban. Mint mondta, az ország nyugati határai mentén feszültségkeltés folyik, a nyugati országok növelik katonai erejüket a régióban. A NATO vasárnap alaptalannak nevezte Lukasenka állításait, és Litvánia is cáfolta az elmondottakat. Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök egyik tanácsadója szintén a Lukasenka-rendszer propagandájának nevezte azt a felvetést, hogy Lengyelország Fehéroroszország határainak destabilizálására törekszik. Megfigyelők szerint a fehérorosz vezető kijátssza a "katonai kártyát", hogy elterelje a figyelmet arról a súlyos belpolitikai válságról, amely az augusztus 9-i elnökválasztás után alakult ki. Fehéroroszországban tüntetések zajlanak az elnökválasztás óta, amelyen Lukasenka megszerezte sorban a hatodik államfői mandátumát. Az egykori téeszelnök a hivatalos adatok szerint a szavaztok 80 százalékával győzött az elnökválasztáson. Az ellenzék szerint a minszki vezetés elcsalta a választást, és a nyugati országok sem ismerik el a voksoláson született eredményt. A hivatalban lévő elnök szerint a tüntetéseket országában külföldről irányítják, az ellenzék cáfolja ezt.