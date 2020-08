Az emberektől várja a kormány, hogy állampapír-vásárlással ellentartsanak a hiánynak

Harminc millió forintról gondolnak mást az állami szereplők, ha ez kiesne a büdzséjéből, az iskola kénytelen lenne bezárni kapuit.

A gödöllői Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium szakképzési feladatainak állami támogatása az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) megkötött megállapodás alapján a korábbi évekhez hasonlóan a 2020/2021-es tanévre is teljes egészében biztosított – közölte megkeresésünkre az ITM, miután kedden lapunk is beszámolt arról , hogy az iskola főigazgatója bejelentette: az intézmény az állami támogatás csökkenése miatt megszűnik. Galgóczi Ferenc főigazgató tegnap úgy nyilatkozott a Népszavának: a Magyar Államkincstár nem fogadta el az ITM-el kötött szerződést, így mintegy 30 millió forinttal csökkent volna az intézmény állami támogatása. Bár a gimnázium magániskola, tandíj nincs, így nem tudták volna kigazdálkodni a hiányzó összeget, ezért döntött az intézmény megszüntetése mellett. Ugyanakkor a minisztérium szerint a támogatás mértéke idén az oktatók országos átlagban 30 százalékos béremelése miatt még emelkedett is. „Így a szakképzési feladatellátás el nem fogadásáról, annak finanszírozási hiányosságairól szóló igazgatói nyilatkozat a tárca szempontjából értelmezhetetlen” – írták. Az iskola Facebook-oldalán augusztus 9-én arról is olvasni lehetett, hogy hamarosan technikummá válnak. Az ITM ezzel kapcsolatban azt írta: az intézmény elsősorban gimnáziumi képzést végzett, csak kis létszámmal látott el szakképzési feladatot, így nem alakult, nem is alakulhatott volna át technikummá. Mindezzel kapcsolatban újból kerestük a főigazgatót, aki továbbra is azt állítja: az államkincstár döntése miatt nem kaphatnak támogatást. A technikummá alakulásról azt mondta, erről korábban kormányhivatali döntés született. Az ügyben kerestük a Magyar Államkincstárat is, ha kapunk tájékoztatást, frissítjük cikkünket.