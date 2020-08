Egy nap alatt 358 fertőzöttet találtak Horvátországban, meghosszabbítja a rendkívüli járványhelyzetet Bulgária

Split-Dalmát megyében kötelezővé tették a maszk viselését minden zárt térben.

Horvátországban ismét rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma – derült ki a válságstáb szerdai sajtótájékoztatóján. A válságstáb jelentése szerint



az elmúlt 24 órában 358-al nőtt a koronavírusos esetek száma, és elérte a 8889-et. Kedden még 219 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be.

Nem történt új haláleset, így a járvány horvátországi halálos áldozatainak száma 175 maradt. A betegek közül 174-en vannak kórházban, közülük tízen lélegeztetőgépen.



Az aktív betegek száma 2352, a legmagasabb a járvány kezdete óta.

A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták: előbbiben 58, utóbbiban 136 embernél mutatták ki a koronavírust. A válságstáb új korlátozásokat vezetett be Split-Dalmát megyére. Éjféltől két hétig kötelező lesz a szájmaszk viselése zárt térben, megtiltották a látogatást az idősotthonokban, és mivel új járványgócok alakultak sporteseményeken és edzőtermekben, a sportrendezvényeket nézők nélkül lehet csak megtartani, az edzőtermeknek pedig be kell zárniuk. A válságstáb hétfőn tanácskozásra hívta a megyei polgári szervezetek vezetőit, az ülést követően közölték: amíg csak lehetséges, szigorításokat csak regionális szinten hoznak, azokon a helyeken, ahol járványgócok alakulnak ki. Nem lesz új országos leállás, a korlátozások kisebb közösségeket fognak érinteni, hogy a normális társadalmi és gazdasági élet működhessen – tették hozzá. Az elmúlt héten csak Split-Dalmát megyében 517, Zágrábban 346, Sibenik-Knin megyében 98 új esetet regisztráltak. Július 7-től augusztus 24-ig 301 külföldi turistánál mutatták ki a koronavírust. Többségük Makarskában, Pag szigetén és Splitben fertőződött meg. A legtöbben az osztrákok voltak, 140-en, a britek 72-en és 31-en a szlovének. A fertőzés továbbra is terjed Közép- és Dél-Dalmáciában, főleg Makarskában, Vodicen, Pag és Hvar szigetén, valamint Split városában. Horvátországban a fertőzöttek száma eléri a 65-öt százezer főre vetítve. Az Adria-menti államot már korábban vörös listára helyzete Szlovénia, Olaszország, Ausztria, Nagy Britannia és Hollandia, Németország pedig két tengerparti régióra, Split-Dalmát és Sibenik-Knin megyére adott ki utazási figyelmeztetést. Az onnét érkezőktől negatív koronavírus-tesztet kérnek vagy 14 napos kötelező karantént rendelnek el számukra.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint kedden 36-al, 2722-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Nem történt új haláleset, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 133 maradt. A diagnosztizált betegek közül 20-an vannak kórházban és senkit nem ápolnak intenzív osztályon. Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

Bulgária kormánya szerdán jóváhagyta, hogy újabb hónappal meghosszabbítsa a koronavírus miatti rendkívüli járványhelyzetet. A döntésről szóló közlemény szerint



szeptember 30-ig lesznek érvényben a fertőzés terjedését gátló rendelkezések.

Bulgáriában – két hónapnyi rendkívüli állapot után – május 14-én vezették be először a rendkívüli járványhelyzet szabályait egy hónapra szólón, majd pedig többször meghosszabbították. A jelenleg érvényben lévő prolongálás augusztus végén járt volna le. A szeptemberre kitolt hosszabbítás célja – a bolgár kormány indoklása szerint – az, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer a várható influenzaszezon előtt. Bulgáriában