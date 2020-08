Koronavírusos szervezők miatt elmarad a Tranzit, amin Orbán Viktor is beszélt volna

A tihanyi rendezvény kuriózum lett volna, amelyen kormánypárti és ellenzéki politikusok között terveztek vitákat.

A Tranzit szervezői között is megjelent a koronavírus, ezért úgy döntöttünk, hogy közéleti évadnyitó rendezvényünket elhalasztjuk – közölték a szervezők a rendezvény Facebook-oldalán. A rendezvény Tihanyban lett volna, csütörtöktől szombatig, három napon át. „Nagyon vártuk a hétvégi találkozást, de ezt tartjuk felelősségteljes döntésnek, a résztvevők és a meghívottak egészsége mindennél fontosabb. Az új időpontról később döntünk” – írták.



Mint azt a Népszava is megírta , a járvány miatt egyébként is csak csak ötszázan vehettek volna részt az eseményen, amelyen pénteken Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott volna. Azt tervezték, hogy a Facebookon lehet majd követni a kormánypárti és ellenzéki politikusok közötti vitákat. Többek között a fideszes Novák Katalin, Szijjártó Péter és Gulyás Gergely vitatkozott volna a momentumos Fekete-Győr Andrással, illetve az MSZP-s Mesterházy Attilával, Tóth Bertalannal.