Karácsony egyelőre nem látja indokoltnak a járványvédelmi intézkedések szigorítását

„Nagyon fontosnak gondolom, hogy a budapestiekkel őszinte kommunikációt folytassunk arról, hogy valóban úgy tűnik, hogy a járvány második hullámában vagy az első második felében egyre több megbetegedés van” – erről beszélt az ATV Híradójának Karácsony Gergely. Szerda reggelre 73 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5288 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A főpolgármester szerint a ma megjelent adatok is azt mutatják, hogy bizony van egy nagyon szignifikáns növekedés. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a meglévő jogszabályokat mindenki betartsa. Karácsony arról is szólt, hogy érthető módon elfáradtak az emberek a maszkviselésben, viszont arra kért minden budapestit, hogy a zárt térben, közösségi közlekedésben és az üzletekben továbbra is viseljék a maszkot. „Egyelőre nem látom azt indokoltnak, hogy akár budapesti helyi jogalkotással vagy akár központi jogalkotással szigorítsuk ezeket az intézkedéseket, elképzelhető, hogy ez is el fog jönni néhány hét múlva, ha a számok nagyobb mértékben növekednek” – jelentette ki a főpolgármester.