Zárt kapuk mögött rendezi kézilabdamérkőzéseit a Pick Szeged

A Belga Nagydíjon legutóbb 2017-ben diadalmaskodott a címvédő német istálló, amely ennek ellenére nagy favoritnak tűnik. A szeszélyes időjárás viszont boríthatja a papírformát.

A múlt héten szusszanhatott egyet a Forma-1 mezőnye, ezen a hétvégén azonban Belgiumban folytatódik a világbajnoki sorozat. A turbókorszak kezdete óta mindössze két olyan pálya van, ahol a Mercedest háromszor is legyőzték, ezek közül ez egyik Spa-Franchochamps. A legutóbbi két évben a Ferrari diadalmaskodott Belgiumban, éppen ezért a Mercedes mindent megtesz azért, hogy megszakítsa rossz sorozatát. „2017 óta nem győztünk Spában, szóval úgy érezzük, hogy befejezetlen ügyünk van itt – mondta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő beállításokat: egyfelől a lehető legkisebb légellenállásra van szükség a hosszú egyenesekben, másfelől viszont szükség van bizonyos mértékű leszorítóerőre, hogy gyorsak legyünk a kanyarokban – tette hozzá. Idén a Mercedes rendelkezik a legjobb erőforrással, ráadásul az időmérőn használt, nagy teljesítményre képes motormódot az előzetes tervekkel ellentétben csak egy hét múlva tiltják be. Így a németek kvalifikáción tapasztalt fölény szinte biztosan megmarad, és ha semmilyen váratlan esemény nem következik be, akkor Spában is a Mercedesé lesz az első sor. Ezen a hétvégén nem lesz hőség Belgiumban, így Lewis Hamiltonéknak attól sem kell tartaniuk, hogy úgy járnak, mint a második silverstone-i futamon. Pénteken felhős, de száraz idő várható, szombatra nő az eső kockázata, vasárnap pedig hetven százalék esély mutatkozik arra, hogy megérkezzen az égi áldás. A futam napján utoljára 2010-ben volt csapadék, ugyanakkor Spában az is előfordulhat, hogy amíg a pálya egyik felén süt a nap, addig a másikon szakad az eső. Az eső Max Verstappen (Red Bull) kezére játszhat, száraz körülmények esetén viszont inkább hátra, mintsem előre kell tekingetnie. „Eredmények szempontjából az utóbbi néhány évem vegyesen alakult, de sosem lehet tudni – tekintett előre a holland pilóta, aki az utóbbi három évben egyszer harmadik lett, kétszer azonban kiesett a Belga Nagydíjról. – A vonalvezetés és a csomagunk miatt nem számítunk kiemelkedő eredményre, de a korábbi versenyekhez hasonlóan most is keményen fogjuk nyomni. Másodikak vagyunk a tabellán, így nem törhet meg a lendületünk. A hosszú egyenesek miatt itt könnyű előzni, de arra számítok, hogy az időmérőn közel lesznek hozzánk a csapatok. Tudjuk, hogy a Mercedesnek erős az autója és gyors lesz.” Úgy tűnik, hogy a Red Bull mögött a Racing Point rendelkezik a harmadik legjobb autóval, de a dobogó még hiányzik az eredménylistáról. A Renault mindenesre visszavonta fellebbezését az istállót érintő autómásolási ügyében, így a Racing Point formálisan már csak a Ferrarival áll harcban. Sajtóhírek szerint a maranellóiak a fejlesztési zsetonok rendszerét szeretnék megváltoztatni – többek közt ezért tartanak be riválisának. A probléma forrását azt jelenti, hogy a Racing Point a Mercedes, az Alpha Tauri pedig a Red Bull 2019-es alkatrészeivel versenyez idén, ők 2021-ben anélkül válthatnak a 2020-as verziókra, hogy erre fejlesztési zsetont kéne áldozniuk. Így gyakorlatilag ingyen új hátsó futóművet és váltót használhatnak, miközben zsetonjaikat más területekre fordíthatják. A Ferrari tehát attól tarthat, hogy a Racing Point ezzel a következő évre újabb nagy ugrást tehet meg.

A Belga Nagydíj programja Péntek:

Első szabadedzés: 11:00-12:30

Második szabadedzés: 15:00-16:30

Szombat:

Harmadik szabadedzés: 12:00-13:00

Időmérőedzés: 15:00-16:00

Vasárnap:

Futam: 15:10-től