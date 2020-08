Két és fél milliárdos gyorssegély a Magyar Tenisz Szövetségnek

Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a Belga Nagydíjon, miközben Sebastian Vettel 13., Charles Leclerc pedig 14. lett.

Hiába nyerte meg a pénteki második szabadedzést Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája, amikor igazán nyomni kellett, akkor nem volt ellenszer a két Mercedesszel szemben. A szombati időmérő ezúttal nemcsak azért volt kevésbé izgalmas, mert a riválisok hátránya jelentős volt, hanem azért is, mert Valtteri Bottas sem tudta megszorítani csapattársát, Lewis Hamiltont, aki pályafutása 93. pole pozícióját szerezte meg.A finn fogadkozott, hogy a vasárnapi futamon a La Source-tól a Les Combes-ig vezető folyamatos padlógázas rész során támadni fogja csapattársát, végül inkább neki kellett védekeznie a mögötte érkezőkkel szemben. Az élmezőnyben nem történt változás, az első kör végén Hamilton, Bottas, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, hátrébb pedig Pierre Gasly (Alpha Tauri) „vitte el a show-t”, miután a 12. pozícióból startolva az ötödik körben már nyolcadik volt. A 11. körben Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) hibázott, s a falnak csapódott, az autójáról leszakadó kerék pedig George Russell (Williams) autóját találta telibe, így a fiatal brit versenye is véget ért. Amíg a roncsokat elszállították, a pályára hajtott a biztonsági autó, a safety car-időszak alatt a mezőny nagy része a bokszba ment és kereket cserélt, majd a 15. kör elején folytatódhatott a küzdelem. A verseny második fele sok izgalmat már nem tartogatott, csupán az volt a kérdés, hogy megismétlődik-e az, ami Silverstone-ban, hogy elfogynak a gumik és a kerekek defektet kapnak. Végül senki sem járt pórul, a pilóták pedig szinte kivétel nélkül a biztonsági autós időszakban elfoglalt helyükön haladtak egészen a befutóig. Lewis Hamilton így újabb rajt-cél győzelmet aratott, ezzel tovább növelte az előnyét az összetett pontversenyben. „Nem ez volt a legkönnyebb verseny az életemben, volt, hogy blokkoltak a kerekek az ötös kanyarban, ez pedig vibrációt okozott. Attól féltem, hogy Silverstone-hoz hasonlóan itt is lehet esetleg defekt, úgyhogy nagyon kellett vigyáznom az abroncsokra. Végül szerencsére minden jól alakult” – értékelt a 35 éves brit pilóta, akinek ez volt az idei ötödik, pályafutása során pedig a 89. sikere, így már csak kettő hiányzik neki ahhoz, hogy beállítsa a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját. „A rajt lehetett volna a legjobb lehetőség, hogy megelőzzem Lewist, de nagyon jól rajtolt. Nem sikerült jól a kigyorsítása az egyes kanyarból, így lehetett volna lehetőségem, de nem tudtam utolérni az egyenesben. Sajnos ez van” – summázott Bottas. „Elég unalmas verseny volt, nem igazán volt mit tennem. Nem tudtam tartani velük a lépést, amikor odaléptek a gázra, akkor elhúztak. A végén elfogytak az abroncsaim és nagyon figyelnem kellett arra, hogy életben tudjam őket tartani. Nem is igazán élveztem a versenyt, ennyi volt ebben” – fogalmazott Verstappen. Idei legjobb eredményét érte el a Renault, ugyanis Daniel Ricciardo a negyedik lett, az ausztrál ráadásul a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is bezsebelte. Csapattársa, Esteban Ocon pedig az utolsó körben előzte meg Alex Albont (Red Bull). A hetedik Lando Norris (McLaren) lett – akinek csapattársa, Carlos Sainz műszaki probléma miatt már a rajtrácsra sem tudott felállni –, nyolcadikként a több előzést is bemutató Gasly zárt. Az utolsó két pontszerző helyre a Raicing Point duója ért oda Lance Stroll, Sergio Pérez sorrendben. Az egész szezonban szenvedő Ferrari-pilóták mindketten teljesítették a távot, de egyikük sem szerzett pontot. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel 13., Charles Leclerc 14. lett. A vb egy hét múlva Monzában, az Olasz Nagydíjjal folytatódik.