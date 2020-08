Trump mindenhol puccsot és összeesküvést vizionál

Kihívójának, Bidennek kétfrontos harcot kell vívnia.

Új erőre kapott Donald Trump választási kampánya. A tartósan vesztésre álló elnök reményei szerint megtalálta azt a témát, amellyel el tudja terelni a figyelmet a már több mint 183 ezer amerikai életét kioltó koronavírus-járványról és a nyomában járó gazdasági válságról. Trump ennek megfelelően egyre nyilvánvalóbban összecsapásokat próbál szítani a rasszizmus ellen tiltakozók, illetve a rendőrség és a szélsőjobboldali ellentüntetők között. Kedden például a wisconsini Kenoshába utazik, ahol egy fehér rendőr hétszer hátba lőtt egy fegyvertelen fekete férfit, majd a kirobbanó tiltakozás közepette egy magát "milicistának" gondoló Trump-párti tinédzser agyonlőtt két embert, akik megpróbálták lefegyverezni. Az elnök és a republikánus politikusok egy szóval sem említik a feltehetően örökre megbénult fekete áldozatot vagy a két halottat, igyekeznek úgy beállítani a dolgot, mintha kizárólag a tüntetők tehetnének az események elfajulásáról. Wisconsin demokrata párti kormányzója, Tony Evers ellenzi Trump odautazását, mert az szerinte csak szítani fogja az indulatokat, ráadásul az elnök biztonsága kedvéért máshonnan kell elvonni a rendfenntartókat. A városban a helyi rendőrség mellett a Nemzeti Gárda ezer tagja és kétszáz szövetségi ügynök igyekszik megakadályozni a további atrocitásokat. Trump velük akar találkozni, hogy a „törvény és rend” védelmezőjének szerepében fellépve növelje népszerűségét. A hangvételre jellemző Trump minapi, New Hampshire-ben elhangzott beszéde, amelyben azt mondta, hogy „Tüntetők? Egy fenét! (A valóságban ennél durvább, az üleppel szinonim kifejezést használt.) Ezek anarchisták, agitátorok, zavargók, fosztogatók! És még van, aki a védelmébe veszi őket, hogy békés demonstrálók!” Az elnök kifejezetten bátorítja a Portlandben szombaton este agyonlőtt, feltehetően egy erőszakos szélsőjobboldali csoporttal szimpatizáló férfi halála miatt bosszúra készülő radikálisokat. Egy sor internetes bejegyzésben mindennek elmondta a város liberális polgármesterét, Ted Wheelert. Utóbbi azt ajánlotta, hogy a szócsata helyett inkább próbáljanak együttműködni a hangulat csillapításában. „Értékelném, ha az elnök segítene, vagy ha nem, a pokolba is, legalább álljon el az útból!” – írta. Trump már odáig jutott, hogy a megdöntésére szőtt összeesküvésről, puccskísérletről, a zavargások mögött meghúzódó titokzatos mestertervről szóló összeesküvés-elméleteket oszt meg 80 millió internetes követőjével. Kihívója, Joe Biden ugyanakkor kétfrontos harcra kényszerül. Egyrészt Trumpot támadja, amiért kiprovokálja az erőszakos összecsapásokat, másrészt védekezik saját pártja balszárnya ellen, amely még mindig gyanakodva néz a centrista jelöltre. Biden vasárnap közleményt adott ki, amelyben ezt írta: „Elutasítok bárki részéről mindenfajta erőszakot, függetlenül attól, hogy bal- vagy jobboldali. Arra szólítom fel Donald Trumpot, hogy tegye ugyanezt! Az nem békés tiltakozás, ha valaki eleve a verekedés kedvéért megy ki. Mégis, mit gondol Trump elnök, mi fog történni, ha továbbra is kitart a társadalmunkat megosztó gyűlölet szítása mellett és a rettegés politikáját használja hívei feltüzelésére?”