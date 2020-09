Indul a tanév, megváltozott a BKK menetrendje

Mától a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek a BKK-járatok.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményében azt írta: annak érdekében, hogy a munkába és iskolába járók minél kényelmesebben, a járványügyi ajánlások betartását szem előtt tartva utazhassanak, a BKK olyan kínálati menetrendet vezet be a forgalmasabb vonalakon, ami reggel 8 óra után is biztosítja a csúcsidei kapacitást. Az egyes járatok menetrendje a BKK honlapján olvasható. „A csúsztatott iskolakezdés bevezetési folyamatát elősegítve, szeptembertől az iskolákat érintő főbb vonalakon, többek között a teljes metróhálózaton, a nagykörúti, a kiskörúti és a budai fonódó villamosokon, a Rákóczi úti tengelyen közlekedő és egyéb frekventált buszjáratokon olyan kínálati menetrendet vezetnek be, ami a reggeli csúcsidőszaki járatsűrűséget az ilyenkor szokásosnál hosszabb ideig, reggel 8 után is biztosítja” – írták. A maszk használatát az ellenőrök, illetve a metróbejáratoknál ellenőrzést végző utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják az utasok figyelmet a szabály betartására. „Aki a kötelezettséget ezek után is figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, az utazási feltételek szerint akár ki is zárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból” – tették hozzá. A BKK egyúttal kiemelte: az előírások betartásával továbbra sem jelent veszélyt a közösségi közlekedés használata.