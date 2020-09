Több mint négyszáz embert vettek őrizetbe egy kábítószer-ellenes akcióban Brazíliában

Értesülések szerint Szuga Josihide hivatalosan szerdán fogja bejelenteni indulását a tisztségért.

Szuga Josihide japán kormányszóvivő követheti az egészségi okok miatt lemondó Abe Sindzót a miniszterelnöki székben, miután támogatásáról biztosította őt a kormányzó Liberális Demokrata Párt legnagyobb frakciója – jelentette az NHK helyi közszolgálati csatorna kedden. Az elemzők szerint Szuga megválasztásával nagy valószínűséggel folytatódna az Abe által meghatározott irányvonal, például a gazdaságpolitikában és a koronavírus-válság kezelésében. Bennfentes források arról számoltak be, hogy a kormányszóvivő hivatalosan szerdán fogja bejelenteni indulását a tisztségért. A Liberális Demokrata Párt szeptember 14-én választ új elnököt, aki egyben az ország következő kormányfője lesz, amennyiben a személyét a parlament is elfogadja. Ugyan Szuga Josihide a párton belül erős támogatottságot élvez, a lakosság körében Isiba Sigeru volt védelmi miniszter a legnépszerűbb. Versenyben van még Kisida Fumio egykori külügyminiszter, Kono Taro védelmi miniszter, és Tosimicu Motegi, a japán diplomácia jelenlegi vezetője is jelezte, hogy 24 órán belül eldönti, indul-e. Abe Sindzó japán miniszterelnök pénteken jelentette be lemondását romló egészségi állapotára hivatkozva. A 65 éves kormányfő aláhúzta: nem akarja, hogy egészségi állapota kihasson a politikai döntéseire. Abe mandátuma 2021 szeptemberében járt volna le. Ő volt Japán legfiatalabban hatalomra került és leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke.