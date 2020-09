Alföldi Róbert: Ha bármi kell, szóljatok!

A Hova tovább? címmel meghirdetett pályázatra 766 pályamunka érkezett, ebből választotta ki a zsűri az októbertől a Bikás parkban látható műveket.

Október 2. és november 1. között rendezik meg a 20. ARC közérzeti kiállítást a XI. kerületben, az újbudai Bikás parkban – jelentették be a szervezők a közösségi médiában. A tizenhét éven át az Ötvenhatosok terén látható plakátkiállítás 2018-ban a Liget átépítése miatt helyszínváltásra kényszerült, két évig a XIV. kerületben, a zuglói Örs vezér útján kapott helyet. A szervezők azonban szerettek volna egy központibb helyszínt találni, ezért az elmúlt hónapokban sokakkal egyeztettek – tudtuk meg az egyik alapítótól, Bakos Gábortól. – Szinte az utolsó pillanatban találtunk egymásra Újbuda önkormányzatával. Nagy öröm, hogy a Bikás parkban lesznek láthatók a pályamunkák. Időközben arra jöttünk rá, lehet, hogy az elkövetkező években vándorolni fogunk Budapesten, mert úgy tűnik, több kerületben is van érdeklődés a kiállításra. Örömteli fejlemény, noha nem is annyira meglepő, hiszen az ARC kiállítás a leglátogatottabb köztéri képkulturális esemény ma Magyarországon – részletezte a szervező. A Hova tovább? címmel meghirdetett pályázatra 766 pályamunka érkezett, ebből választotta ki a zsűri az októbertől Újbudán látható műveket. A megjelölt tematika mindig csak javaslat, mert az alkotói szabadság jegyében bármely témában lehetett pályázni: a környezetvédelem, az ökológiai problémák, a társadalmi egyenlőtlenségek, a világjárvány, vagy az Index.hu szerkesztőségének kivéreztetése is megjelenik majd a kiállításon. Az idei anyag nem a legfelhőtlenebb Bakos Gábor szerint, de persze helyenként felvillan a humor és a felszabadultság is. – A kiállítás mindig egy esszencia a jelenünkről, a mindannyiunkat körülvevő problémákról, ez most is így van. A pályamunkák néha viccesen és kreatívan, néha szomorúan és mélyrehatóan, néha kevésbé tehetségesen, de rólunk szólnak, az életünkről. Mivel a társadalomkritikai, közéleti témákat feldolgozó plakátok aránylag nagy területen, szabad téren lesznek láthatók, ha a járványhelyzet indokolná, korlátozások idején is elérhetők lesznek a szervezők szerint. Mindenekelőtt viszont arra buzdítják a látogatókat, törekedjenek majd a kiállításon is a távolságtartásra, és javasolják arcmaszkok használatát is.