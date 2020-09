Családfakutatás segítségével oldottak meg egy 16 évvel ezelőtti gyilkosságot Svédországban

Az elkövetőt letartóztatták, a férfi beismerő vallomást tett.

Családfakutatás segítségével oldottak meg egy 16 éve elkövetett kettős gyilkosságot Svédországban, a tettest már le is tartóztatták, és még ebben a hónapban bíróság elé állítják. A Stockholmhoz közeli Linköpingben 2004-ben egy nyolcéves fiút és egy 56 éves nőt szurkáltak halálra, de az ügyet az évekig tartó és kiterjedt nyomozás ellenére sem sikerült felgöngyölíteni, mert nem volt semmiféle kimutatható kapcsolat a tettes és véletlenszerűen kiválasztott áldozatai között. A rendőrség 7000 embert hallgatott ki, 5000 emberen végzett DNS-vizsgálatot és 40 ezer oldalnyi vizsgálati anyagot állított össze. Ehhez fogható nyomozás nem folyt Svédországban Olof Palme miniszterelnök 1986-os meggyilkolása óta. Az elkövetőt annak ellenére sem találták meg, hogy a helyszínen hagyta a véres kést, a sapkáját (rajta a hajszálaival) és az ujjlenyomatát is. A DNS-vizsgálat nem hozott semmiféle eredményt, mert a tettes örökítőanyaga nem szerepelt egyetlen nyilvántartásban sem. Az áttörést végül az hozta meg, hogy a bűncselekmény helyszínén talált DNS-t betáplálták egy kereskedelmi célú amerikai adatbankba, amely amatőr családfakutatóknak kínál DNS-teszteket. A DNS-bankban talált részbeni egyezés alapján Peter Sjolund svéd genealógus felállította a tettes 18. századig visszanyúló családfáját, végül a kutatás leszűkült két fivérre, akik közül a fiatalabbat júniusban letartóztatták. A most 37 éves férfi beismerő vallomást tett. A vádirat szerint az elkövető annak idején ellenállhatatlan kényszert érzett arra, hogy megöljön két embert, s első áldozata a kisfiú lett, aki éppen az iskolába tartott Linköping belvárosában. Amikor a tettes észrevette, hogy egy nő szemtanúja volt a gyilkosságnak, őt is halálra szurkálta. A rendőrség abból indul ki, hogy a visszavonultan élő tettes később nem követett el más gyilkosságokat. Mivel mentális zavarban szenved, megúszhatja a börtönbüntetést.