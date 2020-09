Hamilton volt a leggyorsabb a második szabadedzésen

„Egy jó Dimitrovot vertem meg” – mondta a magyar játékos.

Öt játszmás, 4 óra 54 perces csatában nyert Fucsovics Márton a 2017-es ATP-világbajnok bolgár Grigor Dimitrov ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyének második fordulójában. A nyíregyházi teniszező 6:7, 7:6, 3:6, 6:4, 6:1-re múlta felül riválisát, akit egy héttel ezelőtt ATP 1000-es versenyen is megvert, igaz, akkor két nyert játszmáig tartó meccsen. A 28 éves nyíregyházi teniszező pályafutása során első alkalommal nyert meg ötszettes csatát Grand Slam-tornán (eddig négy vereség volt a mérlege ebben a kategóriában). Magyar férfi játékossal sem gyakran fordul elő ilyesmi, ezt megelőzően Sávolt Attila tudott nyerni öt játszmában 2003-ban a Roland Garroson. „Háromszor jártam meg a poklot testileg és lelkileg is, de erős tudtam maradni a mérkőzés végéig – mondta a világranglistán 66. Fucsovics a Tennis love and game Facebook-oldalnak a győztes csata után. – Ellenfelem most sokkal jobban játszott, biztosan felkészült belőlem és ezúttal kevesebbet is hibázott. Egy jó Dimitrovot vertem meg.” A bolgár játékos jelenleg huszadik a világranglistán, de 2017-ben volt harmadik is, miután megnyerte az ATP-vb-t. Fucsovics ellenfele a legjobb tizenhat közé jutásért szombaton az amerikai Frances Tiafoe lesz. A huszonkét éves teniszező szintén ötszettes csata után jutott el ebbe a körbe. Tiafoe-nak nyáron pozitív lett az egyik korona-vírustesztje, és bár tünetmentes volt, ki kellett hagynia az atalantai tornát, ami kicsit összezavarta a felkészülését. „Ideges voltam, azt mondtam magamnak, erre most egyáltalán nem volt szükségem. Kiakadtam, mindent negatívan láttam, úgy voltam a dologgal, hogy rendben, akkor nézzük meg, 2021 mit tartogat – idézte fel pár héttel ezelőtti hangulatát Tiafoe. – Szerencsére fantasztikus barátaim vannak, akik mondogatták, hogy minden jóra fordul majd. Azóta jól érzem magam és nagyon örülök, hogy itt lehetek.” A fiatal teniszező pályafutása során első alkalommal jutott el a harmadik fordulóig a US Openen. Grand Slam-versenyen a legjobb eredménye a nyolc közé jutás volt a tavalyi ausztrál nyílt bajnokságon. Fucsovics ellen kétszer játszott eddig, mindkét alkalommal a magyar játékos nyert. A két teniszező remekül ismeri egymást, többször edzettek együtt.