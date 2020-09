Meghaladta a 27 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Kentuckyban a derbi, a leghíresebb amerikai lóverseny alatt, továbbá a New York államban lévő Rochesterben és az oregoni Portlandben is nagyszabású antirasszista tüntetésekkel telt a hétvége.

Az utóbbi városban immár kerek száz napja minden éjszaka vannak kisebb-nagyobb összecsapások a radikális bal- és jobboldali demonstrálók, illetve a rendőrök között. Szombaton a fehér felsőbbrendűség hívei az egy hete agyonlőtt Aaron Danielsonra emlékező felvonulást tartottak. A szélsőjobboldali mozgalmakat támogató férfi az antifa mozgalommal szimpatizáló gyilkosát a letartóztatására érkező rendőrök lőtték le csütörtökön. Vasárnapra virradóra újra elfajultak az események. Egyesek égő palackokat hajigáltak, mire a rendőrök könnygázzal oszlatták az antirasszista jelszavakat skandáló tömeget és több tucat tüntetőt letartóztattak. Az interneten sok vicces bejegyzésre adott okot Donald Trump texasi híveinek balul sikerült motorcsónakos kampányfelvonulása. Az Austin közelében lévő Travis tavon több motorcsónak elsüllyedt a sok jármű által felvert hullámokban. Szerencsére senkinek sem lett komolyabb baja, de az tény, hogy a republikánusok nincsenek kint a vízből. Idén nem mehetnek biztosra a korábban szilárd konzervatív fellegvárnak számító államban, ahol az elnök egyelőre alig egy százalékkal áll jobban, mint kihívója, Joe Biden. Az országosan 7.4 százalékos hátrányban lévő Donald Trump a hétvégén is védekezésre kényszerült, mert az Atlantic magazin honlapján csütörtökön megjelent cikk szerint lekicsinylőn, sőt sértőn beszélt a háborúkban elesett amerikai katonákról és a veteránokról. Az elnök mindent tagad, azt kérdezte, hogy „milyen állat beszélne így a hősökről” és durva szavakkal támadta az írást jegyző Jeffrey Goldberget. A névtelen fehér házi és katonai forrásokra épülő cikk állításait azonban egyre több más médium, így az AP hírügynökség és a Washington Post is megerősítette. Trumpot különösen rosszul érintette, hogy a hívei körében szinte egyedüli hiteles hírforrásnak tekintett Fox News is így járt el. Az elnök erre hosszú internetes bejegyzés-füzérben gyalázta Jennifer Griffin riportert és követelte, hogy bocsássák el a csatornától. Kollégái azonban védelmükbe vették a kiváló szakmai hírnévnek örvendő nemzetbiztonsági tudósítót. Trump hisztérikus reakciója pedig arra utal, hogy érzi, mekkora bajba került.