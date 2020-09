Johnson: Londonnak október közepéig egyezségre kell jutnia az EU-val

A fehérorosz fővárosban a tömeg az elnöki palotához vonult, immár a 4. egymást követő hétvégén.

Több mint 100 ezren vonultak utcára Minszkben és tüntetések voltak jó pár más településen is, azaz nem csillapodik a tiltakozás Alekszandr Lukasenko rezsimje ellen – írja a Guardian. A fehérorosz fővárosban a tömeg az elnöki palotához vonult, immár a 4. egymást követő hétvégén. Azt követelte, hogy távozzon tisztségéből a politikus. A rohamrendőrség lezárta a központi teret és páncélozott harcjárműveket vonultatott fel. A karhatalom emberei álarcot viseltek. A lap szerint több demonstrálót letartóztattak és megvertek, a hivatalos adatok alapján országosan körülbelül 100 tüntetőt vittek be. Többeket a mentőknek kórházba kellett szállítaniuk. De nem sok jele van annak, hogy beválik a hatalom keménykezű taktikája. A felvonulások már egy hónapja tartanak az elnökválasztás eredményének elcsalása miatt. Kisebb megmozdulások hét közben is vannak. A Belorusz Újságíró Szövetség egyik munkatársa arról számolt be, hogy csak szombaton 3 újságírót vettek őrizetbe, egyikük még mindig rács mögött van. Közben úgy néz ki, hogy bármennyire is kellemetlen partnernek tartja, a Kreml beáll a belorusz államfő mögé és nem engedi, hogy a nép megbuktassa. Az orosz miniszterelnök a hét végén Minszkben tárgyalt és kijelentette, hogy az ország nem hajolhat meg a külső nyomás előtt. Lukasenko pedig nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen állítólag egy magas rangú német illetékes elismerte lengyel kollégájának, hogy Németország meghamisította a bizonyítékot, miszerint novicsokkal mérgezték meg Alekszej Navalnijt.