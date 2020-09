Rengeteg dolog van, amit a civilek tudnak csak megoldani: jótékonysági aukció a Heti Bevető javára

Ami mindenkinek jó.

Nemzetközi és hazai jazz- és blueslegendák, színészek legintimebb arcai, gesztusai, pózai jelennek meg a Get Closer Concerts művészeti vezetője és alapítója, Kleb Attila fotográfus képein, amelyekre ezúttal a Heti Betevő Egyesület részére felajánlott jótékonysági aukció keretében licitálhatunk. Chick Corea, Dee Dee Bridgewater, Erik Truffaz, Für Anikó, Gryllus Dorka, John McLaughlin, Omara Portuondo, Pharoah Sanders, Suzanne Vega, Tompos Kátya vagy Victor Wooten fekete-fehér portréit a nyár során a Godot Kortárs Művészeti Intézetben rendezett Closer kiállításon láthatták a nézők, most ezekre licitálhatnak az online térben. A Get Closer Concerts és a fotográfus évek óta rendszeresen támogatja a Heti Betevő munkáját, amely önkéntesekkel, független, civil egyesületként havonta kétezer rászorulónak biztosít vasárnapi ebédet az ország több pontján. – Rengeteg dolog van, amit a civilek tudnak csak megoldani, mivel az állam nem segít, holott az ő feladata lenne. Ezért, ha van rá lehetőségünk, kötelességünk segíteni. A jótékonykodás mindenki számára nyerő helyzet: jó annak, akit ezzel támogatunk, jó a Heti Betevőnek, mert könnyebb a munkájuk, jó az én lelkemnek is, hogy egy fontos célt támogathatok, jó a fotókon szereplő művészeknek, és annak is jó, aki hazaviheti a képeket – mondta lapunknak Kleb Attila, amikor az aukció jelentőségéről kérdeztük. A több mint száznegyven árverésre bocsátott mű között sok a dedikált: mások mellett Richard Bona, Erik Truffaz, Snétberger Ferenc, Ónodi Eszter, Thuróczy Szabolcs, Lukács Miklós, Tompos Kátya, Kárpáti Dódi, Trokán Nóra, Törőcsik Franciska és Ódor Kristóf kézjegye is szerepel a felvételeken. Vannak 50x50 cm-es portrék, de akár szobát betöltő 200x140 cm nagyságú képekre is licitálhatunk szeptember 11-ig a www.aukcio.getcloserconcerts.com weboldalon.