Csak a főszereplők nem jöttek el a Színművészeti jövőjéről folytatott tárgyalásra

Az egyetem nem tárgyal a kuratóriummal, Vidnyánszky pont nem ért rá: helyettük rektorok és HÖOK-vezetők fejtegették, hogy bizony, tárgyalni kellene.

Az egyeztetés legfontosabb megállapítása az volt, hogy további egyeztetések szükségesek – lényegében ennyire jutottak azok a felek, akik szerdán ültek össze, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) jövőjéről beszéljenek.



A találkozó eredményéről Murai László, a Hallgatói önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke számolt be a HVG-nek : mint elmondta, az SZFE kuratóriumának részéről Rátóti Zoltán színész és néhány jogász jött el, képviseltette magát a HÖOK, a Magyar Rektori Konferencia és a modellváltó, azaz alapítványi fenntartásba kerülő egyetemek rektorai is.

A színházi kultúrkampfot kiváltó Vidnyánszky Attila azonban más elfoglaltságai miatt nem ért rá arra, hogy az egyetem jövőjéről tárgyaljon – ez persze összefügghet azzal is, hogy az SZFE képviselete sem jött el.

Ők csak akkor találkoznának a kuratóriummal, ha az már engedményeket tesz az egyetem önállóságnak megtartása érdekében.

A felek így jobb híján csak arról tudtak elmélkedni, hogy bizony tárgyalás és rugalmasság kellenének ahhoz, hogy a Színművészeti ügyében kialakult patthelyzetet fel lehessen oldalni – derült ki Murai László rögtönzött sajtótájékoztatójából.

Rugalmasságot viszont a kuratórium képviselete sem tanúsított, hiszen Murai „megérzése szerint” elzárkóztak attól, hogy az egyetem is jelölhessen ki tagokat az SZFE-t fenntartó alapítványba. A helyzet kilátástalanságát jól jelezte a HÖOK-elnök egy elejtett félmondata:

Murai szerint a kuratóriumnak az egyetem felé valamiféle gesztust kell gyakorolni, hogy úgy tűnjön, hogy ez nem egy állóháború

- ez állítólag "leülepedett" a kuratórium képviseletében, és empatikusnak tűntek, de végül semmilyen ígéretet nem tettek a helyzet rendezésére.

Murai kitérően válaszolt arra a kérdésre, hogy a HÖOK kezdeményezi-e, hogy a Színművészeti szenátusa visszakapja-e jogait, de azt maga is problémaként említette, hogy a többi modellváltó egyetemmel szemben, ahol az struktúra átalakítása megtervezett, jól felépített volt, az SZFE-n rohamléptekkel történt minden, az egyetemi vezetés pedig védekezőállásba kényszerült. Azt is hangsúlyozta, hogy a Színművészetin eddig sem lehetett lényegi döntéseket hozni a fenntartó beleszólása nélkül, példa erre az is, hogy a hiába támogatta az egyetem teljes vezetése Upor László korábbi rektorhelyettes rektori kinevezését, ez Vidnyánszkyékról visszapattant – a rektor nélküli ex lex állapot azóta is tart.

Abban kellene a kuratóriumnak gesztust gyakorolni, hogy az egyetem is lássa, az új fenntartó nem akar döntési kompetenciákat csorbítani - mondta Murai László (bár pont Upor csuklóztatása az élő példa rá, hogy Vidnyánszky-féle kuratórium nem csak bele akar szólni az egyetemi döntésekbe, de meg is teszi).

A HÖOK elnöke szerint abban teljes egyetértés volt a megbeszélésen, hogy a tanévnek minél előbb meg kell kezdődnie a Színművészetin – a kuratórium pedig állította, hogy minden oktató megőrizheti jelenlegi állását, és később sem szólnának bele a tanárok felvételébe.

A HÖOK elnökétől azt is megkérdezték, hogy felmerült-e Vidnyánszky Attila felállítása, mint lehetőség a megbeszélésen. „Erről nem volt szó, a kuratórium összetételéről nagyon kevés statement hangzott el” – mondta Murai László.