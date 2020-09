Rekordkevés vállalkozás szűnt meg augusztusban

Az MNB még nem közölte új prognózisát.

A 2019-es növekedés optimista jövőt vetített előre, még a konvergenciaprogramban is optimisták voltunk a 3 százalékos gazdasági visszaeséssel, ezt azonban 5,1 százalékos csökkenésre kellett módosítanunk – mondta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár a Világgazdaság konferenciáján . 2021 a gazdaság újraindításának éve lesz, új növekedési tervet készít a tárca. A válság egyben lehetőség is, a bizonytalanság és a változásra való képesség, valamint az innováció felértékelődik. Rákossy Balázs aláhúzta: unorthodox eszközök jöhetnek. Az EU-s finanszírozás szempontjából kedvező helyzetben vagyunk, januártól megkezdjük a 2021-27-es időszakot, új források áramolnak be, valamint a 750 milliárd eurós helyreállítási alapból is jut Magyarországnak – hívta fel a figyelmet a PM államtitkára. Jövőre összesen 51,3 milliárd euró uniós forrás fog rendelkezésre állni, ebből 20,5 milliárd euró kohéziós alapból származik. A helyreállítási alapból 6,2 milliárd euró vissza nem térítendő forrás mellett 10 milliárd euró összegű hitelkeret is rendelkezésre áll majd. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenleg vizsgálja felül a mára már nevetségesen megalapozatlan 0-2 százalékos növekedési előrejtjelzést, ám új számot nem közölt az MNB alelnöke. Virág Barnabás ezzel szemben azt mondta, hogy szerinte a koronavírus-járvány első hullámát sikeresen kezelte az ország. A hazai gazdaság első félévi visszaesése megfelelt a visegrádi régió átlagának, de a magyar GDP a második negyedévben a vártnál jobban csökkent. Ennek okai között említette, hogy a járvány visszavetette a globális autóértékesítéseket és a turizmust, a beruházások jelentősen csökkentek, és a korlátozások gazdasági hatásainak döntő része Magyarországon a második negyedévben jelentkezett. A jegybank szerint a korábbi várakozásoknál lassabb lesz a kilábalás, „V” alakú helyett inkább egy pipa alakú kilábalás, felpattanás várható. k, de a kilábalás globálisan és Magyarországon is elhúzódik – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.