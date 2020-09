Egy hétre csökkentik a karantén idejét Franciaországban

Egy nappal azután jelentették be a döntést, hogy rekordot döntött a napi új fertőzések száma az országban.

A miniszterelnök szerint nem szabad „a társadalmi, a gazdasági és a kulturális életet zárójelbe tenni” az esetszámok emelkedése miatt.

Hozzátette, hogy fontos, hogy mindenki szigorúan tartsa be az elkülönülési időt, amelyet ellenőrizni fognak. Franciaországban eddig nem létezett hatósági karantén, és az orvosilag ajánlott házi karantént sem ellenőrizték. A társadalombiztosítás regionális hivatalai mintegy 2 ezer embert vesznek fel a következő napokban a fertőzöttek kapcsolati láncai feltárásnak megerősítésére. Az egyre nagyobb esetszámok és a létszámhiány miatt egyre lassabban tudják a hatóságok feltárni egy-egy fertőzött kapcsolatait. A kormányfő jelezte, hogy a szűrési politikát is megerősítik és differenciálni fogják az egészségügyi hatóságok azért, hogy a tünetet produkálók előnyben részesüljenek, és ne keveredjenek a tesztelőhelyeken a tünetmentes emberekkel. Amióta ugyanis ingyenessé és tömegessé vált a tesztelés mindenki számára, kígyózó sorokban várakoznak az emberek a rendelőintézetek előtt, és sok helyen napokat kell várni a tesztelés eredményére. A kormány a száz megyéből pénteken 42-t nyilvánított a vírus intenzív terjedése miatt vörös övezetnek az eddigi 28 helyett. Ezekben a megyékben 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut, s ezért a prefektusok korlátozó intézkedéseket rendelhetnek el. A miniszterelnök jelezte, hogy a már jelenleg is kötelező maszkviselésen túl a déli Bordeaux-ban, Marseille-ben és Francia Guyanán további korlátozásokra lehet számítani, amelyekről helyi szinten fognak dönteni. A járványmutatók elsősorban a déli országrészben romlottak az elmúlt napokban, a francia Riviéria területén a kórházi ápoltak száma is jelentős emelkedésnek indult, és a Covid-19-betegeknek fenntartott intenzív ágyak Marseille-ben már beteltek. A pozitív tesztek aránya napról napra emelkedik, csütörtökön elérte az 5,4 százalékot. A kórházakban jelenleg 5096 fertőzöttet ápolnak. Lélegeztetőgépre naponta átlagosan nyolcvan beteg kerül, míg a múlt héten ötven volt a napi átlag. Jelenleg 615 súlyos beteget ápolnak intenzív osztályokon. A járvány tetőzésekor áprilisban több mint hétezer súlyos beteg volt lélegeztetőgépen, számuk június 30. óta először emelkedett hatszáz felé. Az áldozatok száma a járványügyi korlátozások feloldása óta napi húsz körül mozog: csütörtökön 19-en vesztették életüket, ezzel 30 813-ra emelkedett a Covid-19-fertőzésben elhunytak száma. A coronavirus.app adatai szerint Franciaország jelenleg a 14. legfertőzöttebb ország a világon azon államok közül, ahol megjelent a koronavírus.