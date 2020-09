Két díjat nyert Mundruczó Kornél filmje Velencében

Vanessa Kirby főszereplő a versenyzsűri legjobb színésznőnek járó díját hozta el.

Szombat este adták át a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyének díjait. A hét tagú nemzetközi zsűri, melyben a filmszakma olyan nagy nevei vettek részt, mint Cate Blanchett zsűrielnök vagy Matt Dillon, a Legjobb Színésznőnek járó Coppa Volpi díjat Mundruczó Kornél rendező és Wéber Kata forgatókönyvíró Pieces of a Woman című filmjének főszerepét alakító Vanessa Kirby-nek ítélte oda. A hír azután érkezett, miután egy nappal korábban a film megkapta a 30 fiatal diákból álló zsűri Legjobb Filmnek járó, Arca CinemaGiovani díját is. Az idén 19. alkalommal átadott diákzsűri díj is a versenyfilmeket jutalmazza, és a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál egyik legnépszerűbb hivatalosan elismert párhuzamos díja. A film producerei a hírek kapcsán azt is megerősítették, hogy jelentős az érdeklődés a nagy nemzetközi forgalmazók részéről.



A fesztivál versenyprogramjában idén különösen nagy presztízs volt részt venni, mert a járvány hatására a legtöbb A-kategóriás filmfesztivál elmaradt, vagy online formára váltott.

Velence ezzel szemben úgy döntött, hogy idén is megtartja az eseményt, így különösen erős szerzői filmes mezőnyből válogathatott. Végül 18 film versenyezhetett Európa legrégebbi filmfesztiváljának hivatalos versenyprogramjában, ebbe válogatták be a Pieces of a Woman című alkotást is. A világpremiert a Variety (“Érett, mesterien eljátszott emberi dráma”), The Guardian (“A színészi mesterkurzusnak is tekinthető film a maga módján okoz sérülést és nyűgöz le”), The Wrap (“Nemcsak új nyelvezetre való áttérés, de a forma jelentős visszatérése”), és számos más rangos filmkritikus értékelése követte, melynek következményeként pontszáma, a legismertebb nemzetközi filmkritikákat összesítő oldalon, a Rotten Tomatón jelenleg 89 százalékon áll, amely kimagaslónak számít.

A pozitív hangvételű kritikákat a nemzetközi filmforgalmazás nagy neveinek megkeresése kísérte.

A Pieces of a Woman legközelebb az amerikai kontinensen, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozik be, ahol épp a velencei díjátadóval egyidőben tartották első gálavetítését. A filmes és színházi munkáival világszerte elismert Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmjének történetében Martha (Vanessa Kirby) és Sean Carson (Shia LaBeouf) szülői örömök elé néző bostoni pár, akiknek az élete visszafordíthatatlanul megváltozik egy tragikus otthonszülés hatására. A transzcendens történetben a fiatal édesanya gyásza az egész családját megrázza. A nő saját utat választ, amely során megtanul együtt élni hatalmas veszteségével és képessé is válik a továbblépésre. A film forgatókönyvét Wéber Kata saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján írta, és alkotótársával, Mundruczó Kornéllal ez az eddigi legszemélyesebb filmjük.