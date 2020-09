Tombol a koronavírus Bécsben

Kis híján narancssárgára váltott a koronafertőzés súlyosságát mutató jelzőlámpa az osztrák fővárosban.

Elsősorban Sebastian Kurz kancellár tartotta volna jogosnak, hogy a múlt heti citromsárga után szigorodjon a főváros járványügyi besorolása. A szombat reggelt megelőző 24 órában Ausztria 869 új fertőzöttet regisztrált, ebből 444 embert Bécsben. A szeptember elején bevezetett „covid-lámpa“, négy színnel minősíti Ausztria kilenc tartományát, s ezeken belül a régiókat. A vörös-narancssárga-sárga-zöld jelzés a terület fertőzöttségének mértékét jelzi. A színekről az egészségügyi minisztériumban működő, 19 tagú, szakemberekből álló testület készít javaslatot, majd Rudolf Anschober egészségügyi miniszter a föderalista Ausztria tartományi vezetőivel való tárgyal után dönt. A bevezetés első hetében négy nagyváros lett sárga, köztük Bécs, Linz, Graz, s a többi település zöldben úszott. A linzi vezetés így is megsértődött a Felső-Ausztriából származó miniszterre, mert az nem vette figyelembe, hogy a betegek száma szűkebb pátriájában elmaradt a bécsitől. A különböző színek különböző biztonsági intézkedéseket jeleznek. A sárga azt jelenti, hogy minden üzletben kötelező a maszk viselete, a narancssárga esetében éjfélkor bezárnak a vendéglők, a középiskolásoknak otthonról kell tanulniuk, a színházakat legfeljebb 250 fő látogathatja. Az osztrák törvények nem teszik lehetővé, hogy a miniszterelnök felülbírálja egészségügyi minisztere döntését, amely szerint az országban hét terület, közte Tirol vált citromsárgává, míg Linz zöldre változott. Kurz viszont kormánya nevében hétfőtől újabb korlátozásokat vezetett be. A kiskereskedelemben eladókra és fogyasztókra egyaránt kötelezővé teszik a maszkot, s a pincérek is újból arcvédőt öltenek. Az ülőhellyel rendelkező, biztonsági szabályokkal ellátott zárt termi rendezvényeken legfeljebb 1500 személy vehet részt, az ülőhely nélkülieken maximum 50 ember. Szabadtéren, például futballmeccseken legfeljebb 3000-en lehetnek jelen. (Múlt pénteken a szezon első találkozóján a Rapid-Admiral meccset 10 ezren nézték meg.) Ha a lámpa sárga, bárpultoknál ülni-állni tilos, fogyasztás csak asztaloknál folyhat. A kormányfő rendelete az egész országra érvényes és kiterjed a tömegközlekedési eszközökre, ahol az eddiginél szigorúbban ellenőrzik, hogy az utazóközönség betartja-e a szabályokat. Bécsben egyébként október 11-én önkormányzati választások lesznek. A várost a zöldekkel koalícióban vezető szociáldemokraták igyekeznek az egészségügy területén is pozitív benyomást kelteni. Michael Ludwig polgármester az előrejelzések szerint a szavazatok negyven százalékára számíthat. A város irányítói a jobb eredmény reményében még az országosnál is szigorúbb rendszabályok bevezetésére készülnek. Az éttermekben, kávéházakban a vendégeknek is kötelező a maszk, amíg az asztalukhoz nem érnek, a tömegközlekedési eszközökön vétőkre pedig komoly pénzbüntetés vár. A bécsi hatóságok szerint a fertőzések most azért ugrottak meg, mert nagyon sokan most tértek vissza bel- és külföldi nyaralásukból.