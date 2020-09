Nyálból kimutatható koronavírus-teszten dolgoznak a Semmelweis Egyetemen

Bizonyos gyógynövények „levét” a kaparó torok, a köhögés, a tüsszögés, a bőrpír csillapítására is be lehet vetni.

Az allergia az immunrendszer reakciója, azt jelzi, hogy a szervezet valamivel telítődött, és védekezni próbál. Allergének mindenhol tobzódhatnak: terhelheti a levegőt például pollen vagy szmog, okozhatnak gondot a mindenhol jelen levő atkák, de a kozmetikai, a tisztító-, az élelmiszerek, a gyógyszerek is jelenthetnek problémát, nem beszélve a házi kedvencekről. A tünetek a szemviszketéstől, az orrfolyáson keresztül akár az asztmás rohamokig is terjedhetnek, ősszel felerősödhetnek.

Havasi Patrícia aromaterápiás tanácsadó, az Ilyen esetben először célszerű orvoshoz fordulni a pontos diagnózisért és a kezelés meghatározása érdekében, utána viszont bizonyos illóolajok is segíthetnek: csökkenthetik az allergiás reakciót, felszabadíthatják a légutakat. De a tudatalattira is hathatnak: „megmutathatják”, milyen dolgokat érdemes törölni az életünkből – mondtaaromaterápiás tanácsadó, az Illatrend Facebook-csoport vezetője a Népszavának.

A borsmenta illóolaja például megnyugtatja a túlterhelt szervezetet, ezért és fertőtlenítő, nyugtató hatása miatt célszerű a teljes allergiaszezonban alkalmazni. Csökkentheti a köhögést, az asztma és a bronchitis súlyosságát is. Gyomorproblémák, emésztőszervek megbetegedése esetén, görcsök, felfúvódás, epezavarok megakadályozására is használható. Puffadás ellen kenjünk be az óramutató járásával megegyező irányban a hasat hígított, tiszta, terápiás minőségű borsmenta illóolajjal. Reggel felfrissít, ha pár cseppjét a tarkónkra kenjük. Érdemes a szobai diffúzorba 4-5 cseppet önteni, mert miközben kifejti áldásos hatásait, üde illata el is lazít. Torokbántalmak és rekedtség ellen gargalizálni kell vele, de óvatosan, nehogy egy cseppet is lenyeljük, és vigyázzunk, hogy a szembe se kerüljön belőle – figyelmeztetett a szakértő.

Az eukaliptusz illóolaja képes megnyitni a tüdőt, megkönnyítheti a légzést, tisztíthatja az orrot, csillapíthatja a köhögést, ezért allergiaszezonon kívül is érdemes a házi patikába tárazni, jól jöhet az influenzás, náthás időszakokban is. Megtisztíthatja a szervezetet a méreganyagoktól, az allergénné vált mikroorganizmusoktól, és segítheti a letapadt nyák felköhögését is. „Inhaláljunk naponta többször a frissítő, üde olajból!”– tanácsolta az aromaterápiás tanácsadó. Az illóolaj elsősorban az orr nyálkahártyáján keresztül jut a szervezetbe, a hatékonysága növelhető a bőrbe masszírozással is, mert serkenti a vérellátást.

A citromolaj emésztést élénkítő hatása miatt életallergiás reakciók, de gyomorbántalmak egyik legfőbb megelőző szere is. A citromsav oldja a szervezetben található felesleges anyagokat, bomlástermékeket. Előnyös a nyirokrendszerre, segítheti az emésztőrendszer működését, megtisztíthatja a szervezetet a méreganyagoktól és támogathatja az immunrendszer működését. Jó szolgálatot tehet a légúti megbetegedések gyógyításában: hatékony köhögés, megfázás esetén, de baktériumölő, fertőtlenítő, frissítő hatása is van, így érdemes naponta inhalálni, kókuszolajjal hígítva a bőrbe masszírozni. Allergiás és náthás időszakban a diffúzorba cseppentett citromolaj szinte kötelező – jegyezte meg Havasi Patrícia.

A levendula mindent átható illatát szinte mindenki ismeri: egyszerre élénkít és nyugtat. Allergiás reakció esetén pár csepp tiszta, bevizsgált, azaz terápiás minőségű levendulaolaj nemcsak az égető érzést szüntetheti meg perceken belül, hanem a bőrpirosodást is halványíthatja. Feszültségoldó, relaxáló, nyugtató hatású és enyhítheti a depresszív kedélyállapotot is. Ehhez lefekvés előtt a fürdővízbe tegyünk pár csepp sóban vagy tejben feloldott levendulaolajat.