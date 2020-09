Koronavírus: mindjárt harmincmillióra ugrik a fertőzöttek száma

Csaknem egymillió ember meghalt, viszont majdnem 20 millióan gyógyultak ki a betegségből.

Már 29 479 686 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 933 542, a gyógyultaké pedig 19 995 990 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerdai összesítése szerint. Egy nappal korábban 29 190 588 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 927 245, a gyógyultaké pedig 19 775 100 volt. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 6 604 355 fertőzött volt, 195 765-en haltak meg és 2 495 127-en gyógyultak meg eddig. Indiában 4 930 236 fertőzöttet, 80 776 halálos áldozatot és 3 859 399 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 4 382 263 fertőzöttről, 133 119 halálos áldozatról és 3 811 505 gyógyultról tudni. Oroszországban 1 069 873-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 18 723-ra, a gyógyultaké pedig 881 693-ra emelkedett. Peruban, Kolumbiában is 728 ezer fölött van a fertőzöttek száma. Mexikóban 676 478 az igazolt vírusbetegek száma, 71 678 a halottaké. Dél-Afrikában 651 521 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 15 641-en meghaltak, 583 126-an pedig felgyógyultak. Spanyolországban 603 167 fertőzöttet, 30 004 halottat regisztráltak. Franciaországban 433 905 fertőzöttről, 31 007 halálos áldozatról és 90 816 gyógyultról tudni. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 376 668, és 41 753 ember halt meg a betegségben a Johns Hopkins adatai szerint. Törökországban 294 620-an megfertőződtek, 7186-an meghaltak, 261 260-an felgyógyultak. Olaszországban a fertőzöttek száma 289 990, a halálos áldozatoké 35 633, 214 645-en pedig felgyógyultak a Covid-19-ből. Németországban 265 014 a fertőzöttek száma, 9367 a halottaké, 235 112-en meggyógyultak. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 90 235 fertőzöttet tartottak nyilván, valamint 4736 halálos áldozatot. A betegségből 85 129-en épültek fel. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.