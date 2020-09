Ha egy iskola csak egyet vesz, nem észvesztően drága a kormány hőmérőzési projektje

És ez akkor is igaz, amennyiben - ahogy az célszerű lenne - az óvodákban is bevezetnék az iskolai vírusprotokollt.

Október 1-jétől kötelező lesz az iskolába lépés előtt lázat mérni. az ehhez szükséges eszközök beszerzése jóval kisebb költségigénnyel jár, mint a lélegeztetőgépek megrendelése, de azért érdekes, mégis mekkora összeg lehet ez, írja az mfor.hu . Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a portál érdeklődésére azt válaszolta: „számos intézményben eddig is mértek lázat, ezt terjeszti ki a kormány október 1-jétől, erre azonban az intézményeknek felkészülési időre van szükségük.” Hozzátették: „Lázméréshez szükséges eszközöket központilag is fogunk biztosítani az intézményeknek”. A Magyarországon működő iskolák számából és a patikákban, illetve webshopokban kapható érintésmentes hőmérők összevetésével próbált kiadást kalkulálni az mfor.hu, és először a piacon található legolcsóbb, 9 900 forintos árral számolt, aztán 15 000 forintos átlagárral. 1 darab olcsó hőmérővel számolva az 5019 intézménynek mintegy 49, 7 millió forintba, az átlagáras 15 000 forinttal kalkulálva pedig 75,3 millió forintba kerül a projekt. Bár a múlt heti bejelentés nem szólt az óvódákról külön, ott is nagyon fontos lenne a hőmérők alkalmazása.Ha a kormány úgy dönt, hogy itt is biztosítja a hőmérőket, akkor a két fenti szám itt 45,52 millió, illetve 68,97 millió. Tekintettel a nagy mennyiségű megrendelésre, biztos engedményt is kap majd a kormány a tömeges hőmérők vásárlására.