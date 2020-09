Öngóllal egyenlített a Dinamo Zagreb a Ferencváros ellen – ÉLŐ

A próbaidőszakban a stadionokban rendelkezésre álló ülőhelyek legfeljebb húsz százalékát foglalhatják el a szurkolók, kivéve Schleswig-Holsteint, ahol huszonöt százalék ez az arány.

Minden stadionba beengedik a nézőket a pénteken kezdődő német elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban, erről állapodtak meg az ország tartományainak vezetői. Az egyezség hat hétre szól, ezután értékelik a tapasztalatokat és döntenek a továbbiakról. A próbaidőszakban a stadionokban rendelkezésre álló ülőhelyek legfeljebb húsz százalékát foglalhatják el a szurkolók, kivéve Schleswig-Holsteint, ahol huszonöt százalék ez az arány. Ha valamelyik klub úgy érzi, kevesebb drukker esetén csökken az egészségügyi kockázat, akkor erre van lehetőség. A Borussia Dortmund már jelezte, hogy a számára maximálisan engedélyezett tizenhatezer helyett tízezer nézőt enged be a csapat hazai mérkőzéseire. Ennek a megállapodásnak az volt az előfeltétele, hogy minden klub elkészítette a saját higiéniai koncepcióját a nézők egészségének védelmére, amit a helyileg illetékes egészségügyi hatóságok jóváhagytak. Minden mérkőzésen kötelező lesz a távolságtartás, a maszkviseletet viszont a klubokra bízták, hogy előírják-e kötelező jelleggel a szurkolóik számára. Ami biztos: a stadionokban és környékükön tilos lesz az alkohol árusítása és egyelőre vendégszurkolókat sem engednek be a találkozókra. A csapatok a korlátozott számú belépőket a korábban bérlettel rendelkezők között sorsolják ki. A stadionok addig maradhatnak nyitva a drukkerek előtt, amíg a koronavírus-fertőzöttek száma egy-egy tartományon belül nem éri el százezer lakosra kivetítve a harmincötöt. Erre az egységes megállapodásra azért volt szükség, mert eddig a tartományokra bízták, hol, hány nézőt engednek be. Több klub is tiltakozott ez ellen, azzal az indokkal, hogy előnybe kerültek volna azok a csapatok, melyek nézők előtt fogadhatják ellenfeleiket a zárt kapuk mögött pályára lépőkkel szemben. Ha a labdarúgóknál beválik ez a rendszer, akkor más sportágaknál is elképzelhető, hogy fokozatosan elkezdik visszaengedni a szurkolókat a lelátókra.