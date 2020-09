Uzuni az öngólja után a horvát kapuba is betalált, újra vezet az FTC – ÉLŐ

Kövesse figyelemmel a Népszaván a Ferencváros – Dinamo Zagreb labdarúgó-mérkőzés percről percre tudósítását.

A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik, azaz utolsó körébe való jutásért méri össze erejét Budapesten zárt kapuk mögött a Ferencváros és a horvát Dinamo Zagreb.





95. perc: Nincs tovább! A Ferencváros visszavágott a tavalyi 0-4-ért, a Ferencváros a svéd és a skót után elbúcsúztatta a horvát bajnokot is.



92. perc: A megpattanó labda Gavranovichoz került, aki azonnal célba vette Dibusz kapuját. A magyar hálóőr védett, Gavranovic a kipattanót fölé rúgta.



90. perc: Öt perc hosszabbítás lesz.



88. perc: Egy lecsúszott beadás lepte meg majdnem Dibuszt, akinek a léc alá tartó labdát kellett kipaskolnia.



87. perc: Civic buktatta Kastratit, ő is sárgát kapott.



84. perc: Az elmúlt percek kakaskodásai után fokozódik a nyomás a FTC-n, elkezdtek egy kapuzni a horvátok.



81. perc: Jakic akarta letépni a mezt Tokmacról, ő is és a reklamáló Petkovic is besárgult.



79. perc: Ismét villant a lap, Frimpong lökte fel ellenfelét.



78. perc: Tokmac kapott sárgát.



73. perc: Lovrencsics után egy újabb kényszerű változtatás, Kovacevic sem tudja folytatni a játékot, Frimpong érkezett a helyére.



71. perc: Kettőt is változtatnak a vendégek: Gojak és Orsic hagyta el a pályát, Gavranovic és Ivanusec állt be.



68. perc: Másodszor is cserél Rebrov, Bolit váltja Isael.



65. perc: GÓL! Uzuni csent labdát, amivel ziccerben meg is iramodott. Az albán támadó higgadtan a rövid alsóba helyezett. (2-1)



62. perc: Egy hazai sarokrúgás után fordultak a horvátok, négy a kettőben lódultak meg a vendégek, az FTC megúszta egy szöglettel.



61. perc: Feljegyezhettük az első sárga lapos figyelmeztetést, Gojak volt szabálytalan Kovaceviccsel szemben.



60. perc: Cserélnek a vendégek: Majer helyére Jakic érkezett.



54. perc: Civic maradt le Kastratiról, aki a jobb szélről lőtt el keresztben a kapu előtt.



53. perc: Stojanovic kezdett szólóba, három FTC-játékos között be is tört a tizenhatoson belülre, Dibusz azonban ki tudta öklözni a löketét.



48. perc: Uzuni végzett el sarokrúgást, az ötösnél meg is találta Sigért, aki azonban pocsékul ért a labdához. 46. perc: Megérkeztek a játékosok, el is kezdődött a második felvonás. Nincs csere egyik oldalon sem.

45+2. perc: Véget ért az első játékrész, 1-1-ről folytatják majd. 45. perc: Kettő perc hosszabbítás lesz. 44. perc: Uzuni lépett ki a leshatáron, ám hosszan szöktette magát, oda lett a lehetőség. Alig később Tokmac tekert a kapu mellé a tizenhatoson kívülről. 42. perc: Kastrati lépett ki a jobb szélen üresen, Sigér az utolsó pillanatban becsúszó szereléssel szögletre mentett. 38. perc: Civic ívelt középre, az ötösön érkező Uzuni csak belekapni tudott a labdába, irányítani nem, így Livakovicnak ez csemege volt. Az elmúlt percekben ugyanakkor elmondható, hogy a hazaiak egyre többet birtokolják a labdát. 34. perc: Ismét Gvardiol menti meg a horvátokat, ezúttal Boli elől rúgta el a labdát.

28. perc: Civic beadása után Uzuni kerülhetett volna veszélyes helyzetbe az ötösnél, de Gvardiol az utolsó pillanatban szögletre mentett. A sarokrúgás után felszabadítottak a horvátok.



25. perc: Kényszerű csere a hazaiaknál, a sérüléséből éppen csak felépülő Lovrencsics nem tudja folytatni, Botka váltja.



23. perc: GÓL! Egyenlített a Dinamo Zagreb. Egy jobb oldali szöglet után Uzuni akart menteni, de saját kapujába juttatta a labdát. (1-1) 20. perc: A kezdeti izgalmasabb jelenetek után adósak a csapatok az érdemi lehetőségekkel, a vendégek ugyanakkor jóval többet birtokolják a labdát. 9. perc: Uzuni kapott mélységi labdát, ha eléri ziccer, Livakovic kapus azonban pont ki tudott vetődni elé. 8. perc: Ademi került nagy helyzetbe, egy az egyben állt Dibusszal szemben, de a hálóőr védeni tudott. 7. perc: Megvolt az első vendég helyzet, Stojanovic lőtt 14 méterről Dibusz kezei közé. 2. perc: GÓL! Lovrencsics Gergő kapta a jobb szélről Tokmactól a labdát, védője lemaradt az FTC csapatkapitányáról, aki hat méterről talált be. (1-0) 1. perc: A Ferencváros indította útjára a labdát.

Ferencváros – Dinamo Zagreb 2-1 Budapest, Groupama Aréna, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Tobias Stieler (német)



Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 25.), Blazic, Kovacevic (Frimpong, 73.), Civic – Sigér, Haratyin – Tokmac, Somália, Uzuni – Boli (Isael, 68.). Cserék: Bogdán, Frimpong, Zubkov, Botka, Heister, Isael, Laidouni. Vezetőedző: Szerhij Rebrov. Dinamo Zagreb: Livakovic – Stojanovic, Dilaver, Gvardiol, Leovac – Ademi – Kastrati, Gojak (Gavranovic, 71.), Majer (Jakic, 60.), Orsic (Ivanusec, 71.) – Petkovic. Cserék: Zagorac, Moharrami, Andric, Gavranovic, Ivanusec, Sutalo, Jakic. Vezetőedző: Zoran Mamic



Gólszerzők: Lovrencsics (2.), Uzuni (65.) illetve Uzuni (öngól, 23.)



Sárga lap: Tokmak (78.), Frimpong (79.), Civic (87.) illetve Gojak (61.), Jakic (81.), Petkovic (81.)