Már több mint 19 ezer ember halt meg a járvány miatt Oroszországban

Kolozsvár melletti települések idősotthonaiban alakultak ki újabb gócpontok. Negyvenezerhez közelít az otthoni karanténban lévők száma.

Romániában másfél havi egyenletes ütemű terjedés után ismét gyorsul a koronavírus-járvány: az előző napi rekord után csütörtökön is megközelítette az 1700-at az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. A stratégiai kommunikációs törzs összegzése szerint az utóbbi 24 órában újabb 1679 embernél mutatták ki a fertőzést, ami 37 százalékkal meghaladja az előző két hét átlagát. A legtöbb új fertőzést (244-et) ismét Bukarestből, illetve Iasi (110), Valcea (83) és Kolozs (82) megyéből jelentették. Az erdélyi megye azt követően került a legfertőzöttebb térségek közé, hogy a Kolozsvár nyugati, illetve keleti szomszédságában található Gyalu (Gilau), illetve Dezmér (Dezmir) faluban is fertőzési góc jelent meg egy-egy idősotthonban. Mindkét intézménynek ugyanaz a tulajdonosa. Előbbiben 37 beutaltnál és nyolc alkalmazottnál mutatták ki a koronavírust, miután előző nap a dezméri idősotthonban – két alkalmazott megbetegedését követően – elvégzett 54 teszt közül 48 bizonyult pozitívnak. Az utóbbi 24 órában – az utóbbi két hét átlagánál 30 százalékkal kevesebb – 27 koronavírusos beteg vesztette életét, ezzel meghaladta a 4300-at a járvány romániai áldozatainak száma. A kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma mintegy százzal nőtt, de ezzel együtt még nem érte el a hétezret, az intenzív terápián ápoltak száma most 460-ra csökkent. Az országban több mint 38 ezer fertőzésgyanús ember otthoni karanténban várja a betegség lappangási időszakának leteltét.