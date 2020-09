Németország jobban teljesít a második hullám elleni védekezésben

Az RKI szerint az ország jelenlegi, viszonylag kedvező járványügyi helyzetében fontos szerepet játszik egyebek mellett a megfontolt politikai döntéshozatal, az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája, valamint a lakosság többségének fegyelmezett szabálykövetése is.

Miközben Európa számos országát, köztük hazánkat is lassan maga alá gyűri a második hullám, addig a németeknél csupán mérsékelten növekedett a napi esetszám az elmúlt hetekben során. A számok önmagukért beszélnek: Németországban szeptember elseje óta nagyjából mindössze ötödével emelkedett az aktív fertőzöttek száma (14 820 főről, 18 961-re), Csehországban eközben majdnem megháromszorozódott (6 576 főről 18 930-ra), Magyarországon pedig több mint ötszörösére nőtt (1 820 főről 10 280-ra) ugyanezen adat. A német védekezési stratégia titka egyfelől a fertőzési láncok gyors megtörésében rejlik. „Németország komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy célzottan teszteljen, elkülönítse a pozitív eseteiket, megtalálja a közeli kontaktokat és őket is karanténba helyezze” – magyarázta a Népszavának Marieke Degen, a német szövetségi járványügyi intézet, a Robert Koch Institute (RKI) helyettes szóvivője, de hozzátette, hogy a fertőzések alacsonyan tartásához más tényezők is hozzájárulnak. Az RKI szerint Németország jelenlegi, viszonylag kedvező járványügyi helyzetében fontos szerepet játszik egyebek mellett a megfontolt politikai döntéshozatal, az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája, valamint a lakosság többségének fegyelmezett szabálykövetése is. Marieke Degen hangsúlyozta, hogy senki sem tudja, hogyan alakul a helyzet a jövőben. Aggodalomra ad okot azonban, hogy a megbetegedések száma hetek óta emelkedőben van. Az RKI helyettes szóvivője emlékeztetett, hogy Németországban eddig több mint kilencezer áldozatot követelt a koronavírus, már csak ezért sem lehet sikertörténetként beszélni a járvány elleni védekezésről. Mind ez idáig a második hullámban sikerült mérsékelni az elhunytak számát. A haláleseteket illetően szeptemberben nem érzékelhető nagyságrendi különbség Csehországhoz és Magyarországhoz képest, még annak ellenére sem, hogy Németországban volt a legnagyobb hónap elején a betegszám (a németeknél 73 áldozatot regisztráltak, míg a cseheknél 64-et, hazánkban 48-at). Ráadásul az első hullám során is tapasztalni lehetett, hogy a fertőzések megugrásának hatása csak késve jelenik meg a halálozási statisztikákban...