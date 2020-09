Elkezdheti csekkolni, hogy ön ez az új milliárdos az utcában, itt az öt lottószám

Elsőként csatlakoztunk a nemzetközi katonai légszállítási projekthez.

A lechfeldi repülőtéren hamarosan újabb tíz A400M repülőgép áll az alakulat szolgálatába. Az MNAU tagországainak lehetővé válik, hogy összehangolják repülési tevékenységüket és a légi szállítási igényeiket, és költségeket és erőforrásokat is megtakarítanak a környezet fokozottabb védelme mellett. Előfordulhat, hogy a magyar rakományokat német pilóták szállítják és fordítva, emellett a partnerállamok számára lehetőség nyílik saját felségjelzésű gépeik használatára is az alakulaton belül. Az Index megegyezte, hogy mindez felveti, hogy Magyarország A400 szállítógépeket vásárolhat a jövőben. A magyar állam az elmúlt években komoly hadászati beruházásokba fogott . A kormány 2018 decemberében például összesen 44 Leopard 2A7+ nehéz harckocsit és 24 Panzerhaubitze 2000 (Pzh 2000) önjáró löveget vásárolt a német Krauss-Maffei Wegmann cégtől. Idén szeptemberben pedig a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, Maróth Gáspár titkársága közölte, hogy több mint kétmilliárd euróból összesen 218 darab Lnyx-KF41 gyalogsági harcjárművet szerez be a Magyar Honvédség.