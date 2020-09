Közel 31 millió koronavírus-fertőzöttről tudnak világszerte

Az Egyesült Államok elnöke újraválasztásáért kampányol, miközben álcsúcsig süllyed a nacionalizmusban.

A vezető német konzervatív lap is úgy értesült, hogy Lengyelország is felzárkózott Magyarország mellé, és a két kormány három napja bejelentette: megtorpedózza a 750 milliárd eurós gazdasági segélyterv jóváhagyását, ha a többi tag ragaszkodik a jogállami mechanizmus életbe léptetéséhez. Budapest és Varsó kitart amellett: a júliusi az EU-csúcstalálkozón született egyezség nem arra vonatkozik, hogy vonják meg a támogatásokat, egy kormány módszeresen megsérti a demokratikus játékszabályokat. Szerintük az állam- és kormányfők azt kívánták megakadályozni, hogy korrupció legyen az uniós pénzek felhasználása körül, és hogy érdekütközés léphessen fel. Eszközként pedig Budapesti és Varsó azt találta ki, hogy nem szavatolja az önrészt az unió kölcsönfelvételéhez, anélkül azonban nem lehet kihúzni a csávából a vírus miatt súlyos helyzetbe került államokat. Így azonban dugába dőlne az egész koncepciót, miközben főként az olaszok és a spanyolok nagy bajban vannak. A németek az EU soros elnökeként azt akarták volna, hogy még ebben hónapban hangolják össze a tagállamok, illetve az Európai Parlament elképzeléseit a gazdasági csomag, illetve a következő hosszú távú költségvetés kapcsán, de ez immár illúziónak bizonyult. Márpedig az idő sürget, hiszen januártól elvileg mindkét tervezetnek hatályba kellene lépnie. Az EP és a legtöbb tagállam kitart amellett, hogy legyen jogállami feltételrendszer, azaz anyagi szankciókkal sújtsák a közösségi jogot semmibe vevő rezsimeket.

Az unió illetékes biztosa bízik abban, hogy sikerült rávenni Magyarországot és Lengyelországot az új menedékpolitika elfogadására. A reformelképzeléseket a Bizottság szerdán hozza nyilvánosságra, de Ylva Johansson előre bocsátotta, hogy immár nem elegendő az alkalmi vagy önkéntes szolidaritás. Úgy fogalmazott, hogy nem kell dramatizálni migrációs politikát, bár egyes menekültek rettenetes helyzetben vannak. Ám pragmatikus megoldást kell találni, ami azt jelenti, hogy egyetlen kormány se húzhassa ki magát, ha egy másik tag nehéz helyzetbe kerül a bevándorlók újabb rohama miatt. De nem volna kötelező átvenni a menedékkérőket. A szolidaritásnak része volna, hogy a kvótákból nem kérő államok például segíthetnének azok hazazsuppolásában, akik nem kapnak menedéket. Idekapcsolódik, hogy a német belügyi tárca vezetője szerint még az idén okvetlenül politikai egyetértésre kell jutni. Bár Seehofer megjegyezte: az esélyeket rontja, ha Németország erkölcsi alapokon megpróbál nyomást gyakorolni a szomszédos államokra. Úgy hogy Berlinnek partnerként és nem Európa gyámjaként kell fellépnie – jegyezte meg.

Trump nyíltan a nacionalista mítoszokat nyomatja, de a demokraták is nyakig merülnek a túláradó hazafiságba. Erre hívja fel a figyelmet Cas Mudde , a populizmus és a szélsőségek szakértője, a Georgia-i Egyetem professzora. Felidézi, hogy az elnök a minap már azzal vádolta a liberálisokat: átmossák az amerikai ifjúság agyát. Egyben jelezte, hogy bizottságot kíván felállítani a hazafias oktatás elősegítésére, ami magában foglalja az Amerika-barát tananyagot, hogy a diákok megismerhessék az igazságot a nemzet nagyszerű történelméről. De hát itt egy szélsőjobbos politikusról van szó és ideológiájának szerves részét képezi a soviniszta nacionalizmus. Az USA esetében az a különleges, hogy a hazafiság, sőt az elfogult hazafiság a politika mindkét nagy táborára jellemző. Biden is a zászlójára tűzte. Az amerikai politikusok, de a polgárok is előszeretettel hangoztatják, hogy övék a világ legrégebbi és legnagyobb demokráciája. A szerző itt azonban emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok a rasszizmus és a faji kirekesztés talaján jött létre. A demokratikus rendszernek ma is vannak olyan hiányosságai, amelyeket Európában már rég kiküszöböltek. Pl. nem lehet elnök az, aki a szavazatok számát tekintve alulmarad a választáson. Vagy ahogyan a tengerentúlon politikai okokból átrajzolták a választó körzetek határait, ahhoz képest az orbáni Magyarország kismiska. A demokraták úgy érzik: állandóan bizonyítaniuk kell, hogy szeretik Amerikát, mert a jobboldali sajtó, illetve tábor folyton azzal vádolja a baloldalt, hogy az nem hazafias, sőt, áruló. A paradox az, hogy a lakosság sokkal reálisabban látja a helyzetet, mint a vezetői. Még a republikánus hívek többsége sem gondolja, hogy az USA mindenben a többi ország fölött állna. A demokratáknak az a dolguk, hogy az Egyesült Államok végre kezdje beváltani ígéretét és propagandáját. Ehhez azonban teljes átalakulás szükséges, ami kiterjed a legfőbb kulturális, gazdasági és politikai intézményekre. Úgy hogy ha a jelenlegi ellenzék tényleg naggyá akarja tenni Amerikát, akkor meg kell mondania az amerikaiaknak, hogy ország nem a világ legragyogóbb országa és soha nem is volt az.