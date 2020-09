Koronavírus: 663 újabb fertőzött, 8-an hunytak el

Ahelyett, hogy élettársán próbált segíteni, a férfi inkább fotózott.

Mint ahogy korábban a Népszava is beszámolt róla , egy borzalmas tragédia ügyében fejezték be a rendőrök a nyomozást nemrég. Egy pilisvörösvári lakás hálószobájában, az ágy fölé függesztett edzőkötél egyik szárába dugta be a fejét az ott lakó nő 2019. április 10-én reggel. Az ágyon ülve előrehajolt, a kötél pedig megfeszült.

A bevont igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy ha a férfi azonnal kiszabadította volna a nőt és időben megkezdte volna újraélesztését, megmenthette volna életét. A Blikknek most megszólalt a lány édesanyja. A lapnak azt mondta, ha valóban ő is tette a kötelet a saját nyakába, megbocsáthatatlan, hogy Balázs (az élettársa - a szerk.) ezt végignézte "miközben arra volt esze, hogy fotót készítsen a szerencsétlen lányomról, majd a képet elküldje nekem. Ő most is vígan éli az életét, miközben én láttam a lányom haláltusáját, nekem maradt a gyász és az életem végéig tartó, múlhatatlan fájdalom." A fotóhoz egyébként a férfi a következő kommentet írta: