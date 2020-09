Hét százalék közeli visszaesést sem zár ki az MNB

Jövőre is velünk marad a gyors áremelkedés – frissítette előrejelzését a jegybank.

A jegybank az idén 6,8-5,1 százalékos gazdasági visszaesést vár éves szinten, az első féléves 6,1 százalékos GDP csökkenés után. Ez azt jelenti, hogy a pesszimista variáció szerint, a második félévben akár még gyengébb adat is jöhet, ám várakozás alsó értéke, az 5,1 százalékos visszaesés abszolút belesimul a kormányzati és piaci várakozásokba. Az MNB mindeddig plusz 0,3-2 százalékos növekedést jósolt 2020-ra. A mostani prognózissal kukázták ezt a mára már nevetségessé vált előjelzés. A jegybank elemző 2021-re már 4,4-6,8 százalékos sávba várják a gazdasági növekedést, 2022-re pedig 4,5-5,7 százalékot jósolnak. 2022 még messze van, ám a 2021 prognózis továbbra is kissé optimistának tűnik: a jövő évre minden elemző növekedést vár, ám az 5,7 százalékos prognózis optimistának tűnik. Az MNB nyilvánosságra hozta az inflációs prognózisát is: eszerint idén az árak 3,5-3,6 százalékkal emelkednek, jövőre pedig 3,4-3,6 százalékos inflációt jósolnak – vagyis a magas áremelkedési ütem jövőre is megmarad. Az MNB-nek elvileg elsődleges kötelessége lenne az infláció elleni harc, ám most láthatóan nem erre, hanem a gazdaság minél gyorsabb beindításra koncentrál. A jegybanktörvény szerint a az MNB elsődleges célja az infláció cél elérése és csak ennek teljesülése után támogathatja a kormány gazdaságpolitikáját. Idén és jövőre ez az elv sérül, aminek a némileg magasabb infláció lesz a következménye. A 3,5 százalék körüli drágulás csak az átlag ezen belül lesznek olyan termékek, amelyek akár 10 százalék feletti ütemben emelkedhetnek – ez pedig elsősorban az alacsonyabb jövedelemből élőket érinti hátrányosan. A jegybank Monetáris Tanácsa ma kamatdöntő ülést is tartott, ám a jegybanki alapkamat várakozásoknak megfelelően maradt 0,6 százalék. A kamatcsökkentés elmaradása ellenére a forint erősödni tudott, délután 361 forint volt az euró, holott délelőtt még 363,7 forinton is járt az árfolyam, ami többhavi csúcsot jelent.