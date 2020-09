Vádat emeltek a nő ellen, aki ricines levelet küldött Donald Trumpnak

A populizmus kézen fogva jár a kleptokráciával.

Reuters



A német külügyi államtitkár az közölte az EU-ügyekben illetékes tagállami vezetők brüsszeli tanácskozása után, hogy megy tovább a jogállami eljárás Magyarország és Lengyelország ellen. Roth, aki a soros német elnökség nevében beszélt, azzal érvelt, hogy a Bizottság alaposan felmérte a helyzetet a két országban, de arra jutott, hogy mind Budapest, mind Varsó továbbra is megsérti a demokratikus normákat. Ezért nem lehet beszüntetni a 7-es cikkely alapján két, illetve négy éve folyamatban lévő fegyelmi eljárást.

Amnesty International

Petíciót indított útjára az Amnesty International , hogy minél több csatlakozzanak ahhoz és így kényszerítsék az uniót a jogállam megvédésére Magyarországon, valamint Lengyelországban. Az aláírandó nyilatkozat arra szólít fel, a kormányok nyilvánosan tegyék egyértelművé: aggasztják őket az emberi jogok, illetve a jogállam elleni fenyegetések, főként a magyaroknál és a lengyeleknél. Továbbá vigyék tovább az eljárást a 7-es paragrafus alapján, és erős határozatokkal gátolják meg a jogállam további leszalámizását a két országban. Merthogy Magyarország már ott tart, hogy a jogsértések a mindennapokban is jelentkeznek. Veszélyben van az összes emberi jog: korlátozzák az egyéni szabadságjogokat, nincs egyenlőség, erős akadályokba ütközik a sajtó és szólásszabadság, támadásoknak van kitéve a bírói függetlenség, a kisebbségeket pedig megbélyegzik és még inkább a partvonalra tolják. Ezért az AI szerint ki kell állni azok mellett, akik nem hagyják annyiban a két országban és állásfoglalásukkal bizonyítják: ragaszkodnak a szabadsághoz, a méltósághoz és az egyenlőséghez.

Deutsche Welle

A kommentár úgy értékeli , hogy a Magyar Nemzetben megjelent írásával Orbán Viktor búcsút int a Nyugatnak. Felesküszik az unió elleni harcra és összeesküvés elméleteket terjeszt, egyben pedig kinyilvánította támogatását Trumpnak. Irányadó állásfoglalásában azt állítja, hogy összeegyeztethetetlen a liberális, világra nyitott Nyugat, illetve a keresztény-konzervatív Kelet életmodellje. Szerinte az eltérő világnézet a gazdaságpolitikában is mind inkább megosztja a földrészt. De a nyugati képzési politikát sem tartja elfogadhatónak a saját térsége számára. Évek óta azt propagálja, hogy az európai konzervatívok elárulták a keresztény kontinens eszméjét. Ennek bizonyítékaként mindig ugyanazokat az összeesküvés elméleteket sorakoztatja fel: az EU összejátszik Sorossal, amiben segít a nemzetközi sajtó, valamint a függetlennek álcázott civil szféra. A cél a nemzetállamok és a keresztény-konzervatív kormányok szétzúzása. De ezen túlmenően hirdeti a szélsőjobb által felkarolt lakosságcsere vádját is. Az utóbbi hónapokban ráerősített a hangra. Lehet, hogy részben azért mert drámaian megnőtt a vírusfertőzöttek száma. Krekó Péter szerint Orbán nagyon fél attól, hogy veszít a népszerűségéből. Ezért is korlátozta még tovább a sajtószabadságot. vont meg anyagi eszközöket az ellenzéktől és szerzett különleges felhatalmazást. A szakértő ugyanakkor valószínűtlennek tartja, hogy a politikus valóban megtorpedózza a két uniós pénzügyi tervezetet. Hiszen neki is nagyon kell a támogatás.

Die Welt

A Bizottság ma hozza nyilvánosságra javaslatát a közös menedékpolitika reformjára, ennek beharangozójában a konzervatív német lap a magyar és más kormányok ellenállása miatt keresztülvihetetlennek nevezi a kötelező kvótákat. Ezért egyetért azzal, hogy rugalmas szolidaritásra van szükség. Mint rámutat, a kérdés annyira megosztja a tagállamokat, hogy a holland miniszterelnök a minap már felvetette: újra kellene alapítani az EU-t, Budapest és Varsó nélkül. A két illiberális vezetés akkor is a fő kerékkötő volt, amikor át kellett volna venni a menedékkérőket. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor most erősítette meg álláspontját a Magyar Nemzetben. Szerinte a migráció kapcsán is kiderült, hogy nem fér össze a konzervatívizmus és a liberalizmus. Ha Európa kettészakadna, már ha megvalósulna Rutte ötlete, annak főként az oroszok, a kínaiak, a trumpisták és a Brexit hívei örülnének. Hogy ez ne így legyen, ahhoz kell a migránspolitikában a rugalmas szolidaritás. Ám az Orbán körül tömörülő jobboldaliak is boldogok lehetnek, mert az európaiak többsége ugyan a liberális értékeket támogatja, a kulturális és etnikai sokszínűséggel egyetemben, de már rég elfogadták a bevándorlás korlátozását. Ezen a területen nagyjából az van, amit a magyar vezető akart, határkerítés, kitoloncolás, ilyesmi. Ezért képmutatás volna, ha Brüsszel ezúttal megint megpróbálná rávenni a magyarokat és a többieket a kötelező kvóták elfogadására. Hiszen a liberális és illiberális demokrácia közti csatát legelőször ott kell megvívni, amikor a bíróságok függetlenségéről, a sajtószabadságtól, a korrupcióról, a kisebbségi jogokról, az alternatív életformák elfogadásáról van szó. Ha a Nyugat rá akarja kényszeríteni saját látásmódját a Keletre, az csak az Orbán- és Kaczynski-féle populistáknak játszik a kezére. Ők ketten országuk keresztény értékeivel büszkélkednek. De ha nem akarnak embereket átvenni, ahogy azt a pápa sürgeti, akkor legalább segíteniük kell, hogy enyhüljenek a déli frontállamok terhei.

Financial Times

A függőben lévő két nagy uniós pénzügyi csomag elfogadásának a jogállami mechanizmus jelenti a legnagyobb gátját . Merthogy az Európai Parlament, oldalán Hollandiával, az északi államokkal és Franciaországgal, azt szeretné, ha tényleg meg lehetne vonni a brüsszeli támogatásokat, ha egy kormány szembemegy az olyan jogokkal, mint a szólásszabadság, illetve az igazságszolgáltatás szuverenitása. Magyarország és Lengyelország ezzel szemben úgy érzi, hogy a tervezett jogállami mechanizmus csakis őket sújtaná, mégpedig igazságtalanul. Ezért kilátásba helyezte, hogy amíg ez így van, addig nem megy át a vírusválság miatt megszavazott gazdasági segélyterv. Most a németekre vár a feladat, hogy áthidalják a problémát, máskülönben nem lét életbe a jövő év elején a következő hosszú távú EU-költségvetés sem. Ám valami nagy dobást aligha lehet várni Németországtól.

Euractiv

Az unió mondja be, hogy Orbán Viktor csak blöfföl a vétóval. Erre Molnár Csaba szólítja fel az EU-t a portálon közzétett cikkében . Ám egyúttal arra figyelmeztet, hogy sokat nem lehet vacakolni, mert ha a többiek most (is) gyengekezűnek bizonyulnak, akkor Budapest és Varsó könnyen elszabadulhat és az egész európai tervet veszélybe sodorhatja tekintélyelvű, illiberális politikájával. A Demokratikus Koalíció strasbourgi küldöttségének vezetője emlékeztet arra, hogy a kormányfő szereti és favorizálja is a hazárdjátékot. Emeli a tétet és abban bízik, hogy a játszótársak nem merik a fejére olvasni: igazából nincs jó lap a kezében. Ez esetben pedig úgy gondolkodik, hogy a többiek miért kockáztatnák a 750 milliárd eurós csomagot, csupán azért, mert egy-két országban hiba van a jogállam körül. Arra is figyelmeztet, hogy az uniós támogatások jelentős része Orbán belső köreinek oligarcháihoz kerül. A felszínen ugyan a politikus szívesen állítja be magát a Brüsszel elleni szabadságharc vezérének, de a színfalak mögött azért parírozik. Pontosan tudja, kivel nem szabad ujjat húznia. Nem elég bátor ahhoz, hogy kinyírja az egyik kulcsprogramot és ily módon maga ellen fordítsa még a szövetségeseit is. Így blöfföl, hogy felvizezze a jogállami feltételeket.

Financial Times

A populizmus és a kleptokrácia kéz a kézben jár – mutat rá a kommentár . Az EU bástyának tekinti magát a jogállam, a demokrácia és nemzetközi szabályok védelmében a tekintélyelvű populizmus ellenében, ami nemes dolog a részéről. Csak éppen azzal a veszéllyel jár, hogy akaratlanul is felértékeli az ellenfelet, noha azokat sokszor mocskos célok vezérlik. Lásd Steve Bannont, akit most adományok elsikkasztásával vádolnak. Az ilyen erők nem egyszer azért szerzik meg a hatalmat, hogy lopjanak és közpénzeket síboljanak ki. A módszer gyakran ugyanaz: félretájékoztatással és zűrzavarkeltéssel titokzatosságot keltenek, manipulálják a törvényhozást és a kormányzást, kizárják a felelősségre vonást és kezükbe kaparintják a bűnüldözést. A tekintélyelvűség nem ritkán csupán az eszköz, a cél pedig a kleptokrácia megteremtése. Példa erre Oroszország és Trump, de Európában is szólnak a vészharangok. Vaskos állami megrendelések esnek le a vezetők cimboráinak Magyarországtól Nagy-Britanniáig. Hírek szerint Szlovákiában és Máltán is azért kellett meghalnia egy-egy újságíróknak, mert ilyen ügyeknek eredt a nyomába. Ugyanakkor az effajta rendszerek a demokratikus politika befolyásolására használják a piszkos pénzeket. És az európai vezetők nem tesznek eleget a pénzmosás megakadályozására. Márpedig ennek az az üzenete, hogy a kérdés nem fontos, ezért a kleptokraták csak még jobban elszemtelenednek. Pedig ha kapásból elvennék a pénzüket, akkor hinnének az elítélő politikai nyilatkozatoknak. Vagyis küzdeni kell a jelenség ellen, amihez azonban akarat szükséges. Ehhez elkerülhetetlen, hogy véget vessenek a banktitoknak, azaz nyomon lehessen követni a az uniós pénzek útját egészen magánszemélyekig. Von der Leyen azt közölte a múlt héten, hogy az európai értékek nem eladók. Akkor itt lenne az ideje, hogy ne árulják ki őket.

Bloomberg

A 650 embert foglalkoztató és tavaly 20 milliárd forintos eredményt felmutató Central Media Group vezetője azt tapasztalja , hogy a kormány továbbra is nyomást gyakorol rá, mert szeretné rátenni a kezét a legnagyobb független sajtócsoportra. Varga Zoltán már kapott is két ajánlatot, de szerinte a jelentkezők csupán közvetítők voltak, és igazából Orbán Viktor küldte őket. A hírügynökség szerint az üzletember félelmei sokat elárulnak arról az országról, amelynek miniszterelnöke már bedarálta az igazságszolgáltatást, a jegybankot, az oktatást, a médiát, és a valamennyit olyan szorításban tartja, amire nem volt példa a szocializmus óta. De hát Varga cégcsoportja 5 millió embert ér el, és beletartozik a 24.hu, amely átvette az első helyet a digitális portálok versenyében a hatalom által megszerzett Indextől. A tulajdonos nem gondolta volna, hogy az állam ilyen mértékben rátenyerel a sajtópiacra. Nagyjából olyan viszonyokat akar teremteni, mint amilyenek Oroszországban vannak. Ezt megerősíti Polyák Gábor médiaszakértő, aki szerint a szigorú kormányzati felügyelet párját ritkítja Európában. Az üzletember szóvá teszi, hogy az EU nem szállt szembe kellőképpen Orbánnal és az ily módon csak felbátorodott, miközben célja az, hogy visszaszorítsa a liberális erőket a földrészen. Idehaza a sajtót a KESMÁ-val centralizálta, valóságos propaganda gépezetet hozott létre. Elesett az Index és most a Klubrádió következik. Ráadásul itt a koronavírus újabb hulláma és a visszaesés. A következmények alighanem érződnek majd még a választások évében is. Varga azonban elvi kérdésnek nevezi, hogy ne hagyja magát megfélemlíteni és ne adja el, ami az övé.

Le Monde

Egyedülálló próbálkozásba vág bele pár napon belül az Index volt munkatársai által létrehozott telex.hu : részben fizetős híroldalként megkezdi működését, hogy kivédje a hatalom, illetve a helyi oligarchák gyámkodását. De a régióban ez az egyetlen modell, hogy megmentsék a független újságírást, hiszen a sajtópiacra egyfolytában nyomást gyakorol a nacionalista miniszterelnök és környezete. Munk Veronika, az új híroldal főszerkesztője úgy fogalmaz, hogy ez nem déjá-vu, hanem jamais-vu, azaz ilyen még nem volt, de remélhetőleg az olvasók megértik, hogy áldozniuk kell, ha megbízható információkhoz akarnak jutni. Az Indexnél ugyanis azt tapasztalta, hogy a hirdetések ingoványos talajt jelentenek, mert reklámokat elsősorban az állam tesz közzé, de nem a független orgánumoknál. Az új vállalkozást ugyanakkor több mint 32 ezren támogatták anyagilag. Hogy mennyi gyűlt össze, az nem publikus de a vezető szerint több hónapra elegendő. Viszont a Telexben lesznek szabadon hozzáférhető anyagok is, hogy az emberek ne csak propagandát olvashassanak, mivel más, ingyenes oldalkon leginkább azt találnak. Hogy kik lesznek a tulajdonosok, az még nem végleges. Az újságírók mindenképpen, továbbá olyan magánbefektetők, akik esetében a szerkesztőség biztos, hogy tiszteletben tartják a szakmai függetlenséget.

Washington Post

A vezércikk szerint Trump megveti az igazságot , ám emiatt mérgező örökséget hagy maga után a világban. Ha a politikus veszít novemberben, az általa okozott károkat nagyrészt ki lehet küszöbölni, mind az amerikai politikai rendszerben, mind a szövetségesi kapcsolatokban. Ám az jó ideig velünk marad, hogy semmibe veszi az igazságot. A demokrácia úgy nem tud működni, hogy a forgalomban lévő összeesküvés elméletek, illetve meghamisított adatok miatt felhalmozódnak az ideológiai ellentétek. Az elnök folyamatosan hazudik, csak július óta ezt több mint 20 ezer esetben bizonyították rá. Egyben igyekszik lejáratni azokat az intézményeket, amelyek leleplezik az álhíreket, illetve a tényeket terjesztik. Ez főleg a titkosszolgálatra és a sajtóra érvényes. Az álhírek nyomatásának következménye, hogy erre a mantrára lecsapnak a tekintélyelvű kormányok, mert az eszköz a bírálók elhallgattatására. A Freedom House szerint az utóbbi két évben 26 kormány rendelt el cenzúrát, illetve büntetőjogi felelősségre vonást a fake news-ra hivatkozva. Ötletet merített Trumptól a többi közt Magyarország, Egyiptom, Lengyelország és Törökország. Netanjahu még abban is utánozta az elnököt, hogy nekiment a CNN-nek. De ha a politikus nyer, akkor bizonyosan fokozódik a háború az igazság ellen. Megpróbálja majd elérni a célba vett sajtóorgánumok átjátszását baráti tulajdonosoknak. A titkosszolgálatoknál sorra helyezi majd el a saját embereit. Az állami csatornákat, pl. a Washington Hangját átalakítja saját propaganda fórumává. Célja az lesz, hogy a politikai közbeszédben a saját maga által terjesztett valóság legyen uralkodó, teljesen függetlenül attól, valójában mi az igazság.

Frankfurter Rundschau

Nem érdekes, hogy milyen drámai módon ugrott meg koronabetegek száma, a holnap döntőt le kell játszani a Puskás Arénában , mert sok pénz forog kockán. Az UEFA elnöke nem szegheti meg a szavát. Merthogy itt állítólag próbáról van szó, és ha beválik, akkor legalább részben visszaengedhetik a nézőket a stadionokba. Persze amikor ezt a döntést meghozták, még nem lehetett tudni, hogy ilyen katasztrofális méreteket ölt a járvány. Az európai szövetség vezetői tegnap ismét egyeztettek a magyar kormánnyal, illetve egészségügyi hatóságokkal, mivel a dolgokat már nem lehet visszacsinálni. De ezt például a bajor miniszterelnök hatalmas felelőtlenségnek tartja. Úgy hogy egyre több Bayern-szurkoló küldi vissza a jegyét. És aligha nagy az érdeklődés a magyarok körében is. Az UEFA tudja, hogy itt olyan lufiról van szó, amely alá egy gyertyát rögzítettek, ezért hatalmas a kockázat. Ha a meccs miatt meglódul a fertőzés, akkor jó időre aligha nem lesz bármiféle mérkőzés nézők részvételével. Hogy a bajor csapat mit gondol erről a kísérletről, azt elárulja, hogy egyetlen szponzor vagy VIP-vendég sem kíséri el a csapatot. De hát a magyar fertőzés adatai riasztóak. Hogy akkor mégis miért rendezik meg a találkozót, arra a magyarázat az, hogy Kelet-Európa szövetségre lépett az UEFÁ-val. Utóbbi vezetője, Ceferin ott volt a Puskás Aréna megnyitóján, és hogy Budapestnek adta a Szuper Kupa döntőjének jogát, az engedmény volt részéről Csányi Sándor, az Orbán-birodalom leggazdagabb embere számára. Ráadásul a nemzetközi szövetségnek kezdett derengeni, hogy az üres lelátók láttán a támogatók és a tévék visszakövetelhetik a pénzek egy részét, ha még a két nagy kupa végső összecsapását is zárt ajtók mögött tartják meg. Az egész idényre szóló közvetítési jogokért 3,3 milliárdot kellett fizetni, ez teszi ki az UEFA költségvetésének úgy 86 %-át. Pedig közismert, hogy milyen súlyos egészségügyi következményekkel járt tavasszal két meccs a legjobb 8 között.

Gefährlicher Testballon