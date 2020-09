Szép csendben kamatot emelt az MNB a roncsolt forint védelmében

A jegybank a 0,6 százalékos alapkamat felett, 0,75 százalékon fogad el banki betéteket – ez pedig kamatemelést jelent.

Minden csinnadratta nélkül, csendben kamatot emelt a Magyra Nemzeti Bank (MNB) – írja a Portfolio.hu , a jegybanki által mára meghirdetett banki betéti tender hirdetményére hivatkozva. A MNB kedden tartott kamatdöntő ülést – akkor a magas (augusztusi 3,9 százalékos) infláció ellenére változatlanul 0,6 százalékon hagyták a jegybanki alapkamatot. Már akkor jelezte az MNB vezetése, hogy a bankok számára meghirdetett betéti akciókban ennél magasabb kamaton is elfogadhat betéteket. Az jegybank az egyhetes betéti tenderét ma délután bonyolítja, ám a honlapjára kirakott hirdetmény szerint már nem a 0,6 százalékos alapkamaton, hanem 0,15 százalékponttal magasabban 0,75 százalékon fogadja be a kereskedelmi bankok pénzét – ez pedig a pénzpiac szempontjából kamatelmést jelent annak ellenére, hogy a kirakatban lévő alapkamat továbbra is 0,6 százalék. A kamatemelés forinterősítő hatású lehet, amire rá is szorul a hazai deviza: a euró ára reggel már 366,4 forint volt, azt jelent, hogy folytatódott a forintra trendszerű gyengülése, amely augusztus óta tart, amikor még 345 forintot ért az euró. A forint a napokban több hónapos mélypontra gyengült, az euró árfolyama a 360 forintos szint fölé került – írta elemzésében Hajósi Péter, a K&H alapok kezelőjének portfóliómenedzsment-vezetője A forint értékvesztése illeszkedik a globális és régiós piaci folyamatokba. Például a lengyel zloty és a román lej is gyengült. Ebben a helyzetben jött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamatdöntése, amely megfelelt a várakozásoknak, azaz változatlan szinten maradtak a kamatkondíciók, így az alapkamat szintje 0,6 százalékot is változatlan maradt. A piaci szereplők nem is magára a kamatdöntésre, hanem az ahhoz fűzött jegybanki kommentárra és a MNB új GDP- és inflációs előrejelzésére koncentráltak, ezekből lehet ugyanis következtetni, milyen irányra számítanak a jegybankárok a következő időszakban. Azaz az MNB-nek bár árfolyamcélja nincs és kerüli a devizapiaci mozgások értékelését, azért a forint árfolyamának változását is figyelik - mondta Hajósi Péter. Ezt muszáj is megtenniük, hiszen a forint, egy esetleges jelentősebb gyengüléssel keresztülhúzhatja az inflációs várakozásokat. Úgy tűnik, hogy a piaci szereplők óvatosan tesztelik az MNB-t, hogy meddig hagyja elmenni az euró árfolyamát. A K&H elemzője szerint a 370 forint körüli árfolyamnál tehet lépéseket a jegybank. Mégpedig az egyhetes kamatszint esetleges emelésével vagy „lebeszélhetik” az euró árfolyamát. Utóbbi az úgynevezett szóbeli intervenció, azaz a jegybankárok iránymutatást adnak a piaci szereplőknek az árfolyamokról – tette hozzá a K&H alapok kezelőjének portfóliómenedzsment-vezetője még a kvázi kamatemelés bejelentése előtt. Vagyis az MNB a szóbeli intervenciónál jóval tovább ment a kamatemeléssel és nem várta meg, míg az euró ára eléri a 370 forintos árfolyamot. A kamatemelés ellenére a forint csak kis mértékben tudott erősödni: jelenleg az euró 363,7 forinton áll, amely jelentős elmozdulás napon belül – ugyanakkor korábban kiderült, hogy a jegybank számára a 360 forint feletti eurófolyam már nem komfortos – ettől pedig egyelőre még messze vagyunk.